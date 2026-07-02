Caso Agostina Vega: dictaron prisión preventiva para tres acusados y la madre fue aceptada como querellante

La medida alcanza a Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, quienes continuarán detenidos mientras avanza la investigación. La situación de Marianela Palmero, cuarta imputada por encubrimiento, todavía debe ser resuelta.

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó dos definiciones importantes: el fiscal Raúl Garzón dictó la prisión preventiva de tres de los acusados y aceptó la incorporación de la madre de la adolescente como querellante.

La medida alcanza a Claudio Barrelier, señalado como presunto autor del crimen, y a Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, imputados por las maniobras que se habrían realizado para ocultar lo ocurrido.

Los tres continuarán detenidos mientras se desarrolla la instrucción. La prisión preventiva no equivale a una condena, sino que mantiene la privación de la libertad durante el proceso y consolida la situación procesal definida hasta el momento por la Fiscalía.

La resolución todavía no incluye a Marianela Palmero, pareja de Barrelier y cuarta detenida en el expediente. Su arresto se produjo después que el de los otros imputados y la Fiscalía continúa analizando su situación.

La acusación contra Barrelier

De acuerdo con la calificación informada tras los últimos avances de la causa, Barrelier está imputado por abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y por mediar violencia de género —femicidio—.

El agravante de criminis causae responde a la hipótesis fiscal de que el homicidio habría sido cometido para ocultar otro delito o asegurar la impunidad. Se trata de la acusación que deberá ser probada durante el proceso y no de una declaración de culpabilidad definitiva.

Fassetta y Andreani, en tanto, están imputados por encubrimiento doblemente calificado, debido a la gravedad del delito precedente y al contexto de violencia de género investigado.

La Fiscalía les atribuye distintas conductas posteriores al crimen, aunque ninguno de los dos está acusado hasta ahora de haber participado materialmente en el homicidio.

La situación de la cuarta detenida

Marianela Palmero fue detenida el 25 de junio y permanece alojada en el complejo penitenciario de Bouwer, imputada por encubrimiento agravado.

La investigación busca establecer qué sabía sobre lo ocurrido dentro de la vivienda de barrio Cofico y si ocultó información relevante durante las primeras declaraciones y la búsqueda de Agostina.

Hasta el momento no fue alcanzada por la prisión preventiva dispuesta para los otros tres acusados. La Fiscalía deberá tomarle declaración indagatoria y resolver posteriormente si mantiene su detención bajo esa figura procesal, modifica la acusación o adopta otra medida.

Con su arresto, la causa tiene actualmente cuatro personas detenidas: una acusada por el femicidio y tres por presunto encubrimiento.

La madre se incorporó como querellante

Otra novedad fue la aceptación de Melisa Heredia, madre de Agostina, como querellante particular.

Heredia se sumará a sus padres dentro de la acusación privada y los tres serán representados por el abogado Carlos Nayi. El padre de la adolescente continuará como querellante con el patrocinio de la abogada Fernanda Alaniz.

La incorporación le permitirá participar formalmente en el expediente a través de su representante, solicitar medidas de prueba y acompañar la acusación durante las próximas etapas.

La madre también habló públicamente por primera vez después del hallazgo del cuerpo de su hija. Aseguró que desconocía el “mundo oscuro” que rodeaba a Barrelier y reclamó que, en caso de ser hallado culpable, reciba la pena máxima.

Cuáles son los próximos pasos

El movimiento inmediato estará centrado en la indagatoria y la definición de la situación procesal de Palmero.

En paralelo, la Fiscalía continuará incorporando y valorando pericias, registros telefónicos, filmaciones, declaraciones testimoniales y estudios forenses para precisar la responsabilidad atribuida a cada imputado.

Una vez completadas las medidas pendientes, Garzón deberá decidir si considera cerrada la investigación y solicita la elevación de la causa a juicio. Esa instancia todavía no tiene una fecha confirmada.

Las prisiones preventivas representan un avance relevante, pero no cierran el expediente. La pesquisa todavía debe determinar si hubo otras personas que conocieron el crimen, colaboraron posteriormente o aportaron información falsa durante la búsqueda.