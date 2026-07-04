Bolívar fue subcampeón del Torneo Apertura tras disputar la final ante Instituto

El conjunto de Villa Carlos Paz cerró otra destacada campaña en la Asociación Cordobesa de Básquet. Había eliminado a Atenas en semifinales y volvió a instalarse entre los mejores equipos de la competencia.

El Club Sportivo Bolívar se consagró subcampeón del Torneo Apertura de la Asociación Cordobesa de Básquet, luego de disputar la final frente a Instituto en el estadio del conjunto capitalino.

El equipo de Villa Carlos Paz llegó a la definición después de superar a Atenas en semifinales, resultado que le permitió confirmar nuevamente su lugar entre los principales protagonistas del básquet cordobés.

Aunque no pudo quedarse con el título, Bolívar completó otra campaña de alto nivel y volvió a representar a la ciudad en una instancia decisiva.

Una década de grandes resultados

El subcampeonato se suma a una trayectoria sostenida durante los últimos diez años, período en el que la institución de barrio Villa Domínguez consiguió numerosos títulos y participaciones destacadas.

En 2016, Bolívar conquistó el Torneo Apertura frente a Hindú Club. En 2022, volvió a consagrarse en el Apertura ante Instituto y posteriormente ganó la Final Anual frente a Bochas.

Durante 2024, el club obtuvo el Torneo Apertura ante Barrio Parque, el Clausura y la Final Anual, además de quedarse con la Copa Centenario de la Asociación Cordobesa de Básquet.

En 2025, volvió a celebrar el título del Apertura frente a Instituto y cerró el año como subcampeón anual ante el mismo rival.

La nueva final disputada en 2026 amplía esa serie de campañas destacadas y ratifica la permanencia de Bolívar en los primeros planos de la competencia provincial.

El desafío para la institución será sostener ese protagonismo y continuar fortaleciendo un proyecto deportivo que, temporada tras temporada, mantiene al básquet carlospacense entre los mejores de Córdoba.