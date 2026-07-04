La Legislatura reconoció el aporte educativo y cultural de la Orquesta Sinfónica de Punilla

La Unicameral declaró de interés legislativo al proyecto intermunicipal, que reúne a más de 120 alumnos y articula espacios de formación musical de cinco localidades de la región.

La Legislatura de Córdoba declaró este viernes de interés legislativo al proyecto intermunicipal Orquesta Sinfónica de Punilla (OSP), por su aporte a la formación artística, la identidad cultural y el desarrollo comunitario de las localidades del interior provincial.

La iniciativa fue impulsada por la legisladora Karen Acuña, con la coautoría del legislador Walter Gispert, y recibió la aprobación unánime de los diferentes bloques políticos que integran la Unicameral cordobesa.

“Me parecía importante que este reconocimiento sea una señal de ese acompañamiento que brinda la Legislatura de Córdoba a la cultura, porque es la que siempre, a pesar de las diferencias, permite el desarrollo de las comunidades regionales a través del estímulo del arte”, expresó Acuña.

La legisladora destacó especialmente la generación de espacios para que jóvenes y adultos puedan acceder a instancias de encuentro comunitario y participación a través de la música.

La distinción fue recibida en nombre de la orquesta por su director, Alan Chevalley, quien agradeció el reconocimiento otorgado de manera unánime.

Un proyecto intermunicipal con raíces comunitarias

La conformación de la Orquesta Sinfónica de Punilla fue formalizada el 1 de abril de 2025, mediante la firma de un convenio entre los intendentes de La Cumbre, Pablo Alicio; de Huerta Grande, Germán Corazza; y de Villa Giardino, Jorge Soria; junto a Chevalley y el coordinador Julio Monserrat.

El proyecto busca promover el desarrollo artístico y musical para la formación integral de niños, jóvenes y adultos, además de articular el trabajo de las áreas de Cultura y Turismo de las localidades de Punilla.

También apunta a consolidar una orquesta de carácter profesional al servicio de la comunidad, con la intención de convertirse en un referente cultural para el corredor de Punilla y proyectarse en los ámbitos provincial, nacional y latinoamericano.

Aunque su conformación institucional se concretó en 2025, la OSP se nutre de un trabajo desarrollado desde hace más de una década en el valle, a partir de orquestas escuela, ensambles, talleres comunitarios, docentes locales, salas municipales, semilleros de instrumentistas y comisiones de familias.

Ese entramado permitió construir una propuesta musical inclusiva y con fuerte arraigo territorial, basada en el principio de que la educación artística debe ser accesible también fuera de los grandes centros urbanos.

Actualmente, la orquesta reúne a más de 120 alumnos activos, cuenta con 10 docentes, articula el trabajo de cinco localidades y mantiene un promedio de 10 conciertos anuales. Además, más de 300 personas pasaron por sus distintos espacios de formación.

Música, identidad y participación

Los fundamentos de la declaración destacan a la OSP como una herramienta educativa, cultural y social de gran impacto territorial, que permite fortalecer la formación artística en el interior y consolidar a Punilla como un referente cultural provincial y regional.

La iniciativa también promueve valores como la disciplina, la constancia, la sensibilidad, la creatividad y el trabajo colectivo, al tiempo que genera espacios de convivencia intergeneracional y fortalece el sentido de pertenencia en cada localidad.

“Reconocer y acompañar este proyecto implica reafirmar el compromiso con la cultura como política pública, con el federalismo y con una visión de desarrollo en la que la música no sea un privilegio, sino un derecho accesible para toda la comunidad”, sostienen los fundamentos aprobados por la Legislatura.

Del acto participaron integrantes del equipo de Walter Gispert; el director de Asuntos Culturales y Patrimoniales, Federico Menis; el intendente de Huerta Grande, Germán Corazza; la secretaria de Cultura de esa localidad, Adela Herrera; el director de Cultura de Villa Giardino, Mariano Scaturchio; y el secretario de Cultura de La Cumbre, Carlos Spinelli.

El reconocimiento pone en valor una experiencia regional que amplía las oportunidades de aprendizaje musical, fortalece los vínculos comunitarios, dinamiza la escena artística y aporta valor cultural, social y turístico al Valle de Punilla.