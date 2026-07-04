Karina Milei lanzó una escuela de dirigentes en Misiones y puso la mira en la reelección de 2027

La secretaria general de la Presidencia encabezó la apertura del espacio de formación política de La Libertad Avanza en Posadas. Durante el acto, definió como principal meta construir el camino para un segundo mandato de Javier Milei.

La secretaria general de la Presidencia y titular nacional de La Libertad Avanza, Karina Milei, inauguró este sábado la Escuela de Dirigentes del partido en Misiones y dejó planteado el principal objetivo electoral del oficialismo: lograr la reelección de Javier Milei en 2027.

“El objetivo es que mi hermano sea reelecto en 2027”, afirmó durante el acto realizado en el Hotel Julio César de Posadas, ante referentes y militantes libertarios de distintos puntos de la provincia.

La actividad contó con la presencia del presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente nacional de LLA, Martín Menem; el titular del partido en Misiones y legislador provincial, Adrián Núñez; y los diputados nacionales Diego Hartfield y Maura Gruber.

La nueva escuela fue presentada como un espacio destinado a la formación política, institucional y técnica de dirigentes y nuevos cuadros partidarios. La propuesta incluirá cursos organizados en distintas áreas y estará coordinada por Valeria Soczyuk.

El camino hacia 2027

Karina Milei agradeció el respaldo electoral recibido por el oficialismo en Misiones y recordó las visitas realizadas anteriormente por los dirigentes libertarios para difundir sus propuestas y sumar representación en el Congreso.

En ese marco, sostuvo que su prioridad para este año será comenzar a organizar la estructura necesaria para sostener una nueva candidatura presidencial de Javier Milei.

La funcionaria vinculó la apertura de la escuela con la consolidación territorial de La Libertad Avanza y convocó a continuar expandiendo el partido en todas las provincias.

La formación de dirigentes, señaló, será una de las herramientas utilizadas para difundir las ideas del espacio y preparar referentes capaces de representar el proyecto oficialista en los distintos niveles de gobierno.

Antes del acto central, Karina Milei también mantuvo una reunión con dirigentes provinciales para analizar el funcionamiento de la estructura local y avanzar en la organización política del partido.

El mensaje de Martín Menem

Martín Menem destacó el trabajo realizado por Karina Milei para construir una fuerza política con presencia nacional y vinculó ese crecimiento con las leyes que el Gobierno consiguió aprobar desde diciembre de 2023.

El titular de Diputados convocó a los participantes de la escuela a formarse en las ideas del Presidente y sostuvo que la continuidad del programa libertario dependerá también de la preparación de sus dirigentes.

El lanzamiento en Misiones se inscribe en una estrategia nacional de La Libertad Avanza para institucionalizar el partido, ampliar su presencia territorial y llegar a 2027 con estructuras propias en todo el país.

La disputa política en Misiones

El acto también tuvo una lectura provincial. Adrián Núñez marcó diferencias con el oficialismo misionero y llamó a los integrantes de LLA a prepararse para disputar espacios de poder en las próximas elecciones.

“Representamos ideas y valores completamente distintos”, afirmó al referirse a quienes gobiernan la provincia.

La Libertad Avanza buscará consolidarse como una alternativa frente al Frente Renovador de la Concordia, espacio que conduce la política misionera y al que pertenece el gobernador Hugo Passalacqua.

Con la apertura de la Escuela de Dirigentes, el partido comenzó a ordenar su trabajo para los próximos comicios provinciales y, al mismo tiempo, explicitó su objetivo nacional: construir desde este año la campaña para la reelección de Javier Milei.