Degustaciones, masterclasses y CircuiTé: la agenda completa del Five O’Clock 2026 en La Cumbre

El encuentro dedicado al mundo del té se realizará del viernes 10 al domingo 12 de julio en la Sala Caraffa, con entrada gratuita, degustaciones, conferencias, clases magistrales, sorteos y el tradicional CircuiTé.

La Cumbre volverá a convertirse en punto de encuentro para productores, especialistas y amantes del té con la realización de la 11ª edición de Five O’Clock Tea, que se desarrollará del viernes 10 al domingo 12 de julio.

La exposición tendrá lugar en la Sala Caraffa, ubicada en Pasaje Tassano 55, y reunirá durante tres jornadas a más de 50 expositores, que presentarán blends, hierbas serranas, productos de pastelería y repostería, cerámica y diferentes propuestas vinculadas al universo del té.

El encuentro recupera la tradición del té de las cinco, estrechamente ligada a la influencia de los colonos ingleses que llegaron a la localidad con el Ferrocarril, y la combina con nuevas experiencias gastronómicas, como su incorporación en tragos y comidas.

La programación incluirá degustaciones, conferencias, clases magistrales de cocina y repostería, rondas de negocios, sorteos, invitados especiales y la elección del mejor scone.

También se realizará el tradicional CircuiTé, integrado este año por 15 casas de té y espacios gastronómicos de La Cumbre, cada uno con una propuesta particular vinculada a la ceremonia y los sabores de esta infusión.

Las actividades serán de acceso libre y gratuito, aunque estarán sujetas a la capacidad de la sala. Desde la organización recomendaron a los asistentes llevar su propia taza para participar de las degustaciones y contribuir a reducir el uso de elementos descartables.

Cronograma de Five O’Clock Tea 2026

Viernes 10 de julio

16: apertura de la exposición.

apertura de la exposición. 17: degustación de productores de té.

degustación de productores de té. 17.15: masterclass de Ana Karina Zapata , de Cocina Antigua, sobre la elaboración de chutney de frutilla al balsámico.

masterclass de , de Cocina Antigua, sobre la elaboración de chutney de frutilla al balsámico. 18.30: conferencia “Indicación Geográfica del Té Argentino” , a cargo de Silvia Marinaro , sommelier de té e integrante de la Asociación de Tealeros Argentinos.

conferencia , a cargo de , sommelier de té e integrante de la Asociación de Tealeros Argentinos. 19.30: sorteo de la exposición entre el público que cuente con la pulsera del evento.

sorteo de la exposición entre el público que cuente con la pulsera del evento. 20: cierre de la primera jornada.

Sábado 11 de julio

14: apertura de la exposición.

apertura de la exposición. 16: conferencia “Etiqueta en mesas de té, detalles y tips” , a cargo de Ángeles Chatelain .

conferencia , a cargo de . 17: degustación de productores de té.

degustación de productores de té. 17.15: masterclass de Jimena Ardita y Natalia Sosa para preparar budín inglés tradicional y sin TACC.

masterclass de y para preparar budín inglés tradicional y sin TACC. 18: actividad sobre centros de mesa, a cargo de Sofía Vogel , de Blossom & Co. La propuesta tendrá cupos limitados y requerirá reserva previa al 3548 637837 .

actividad sobre centros de mesa, a cargo de , de Blossom & Co. La propuesta tendrá cupos limitados y requerirá reserva previa al . 19.30: sorteo de la exposición con la pulsera del público.

sorteo de la exposición con la pulsera del público. 20: cierre de la jornada.

Domingo 12 de julio

12: apertura de la exposición.

apertura de la exposición. 15: conferencia “Elaboración y experiencia de té” , a cargo de Pablo Machicote .

conferencia , a cargo de . 16: masterclass de Soledad Carrizo Pastelería sobre galletitas de jengibre.

masterclass de sobre galletitas de jengibre. 17: degustación de productores de té.

degustación de productores de té. 18: elección del mejor scone.

elección del mejor scone. 19: sorteo de la exposición entre los asistentes con pulsera.

sorteo de la exposición entre los asistentes con pulsera. 20: cierre de la 11ª edición.

Desde el municipio destacaron que Five O’Clock Tea combina la identidad histórica de La Cumbre con una propuesta turística, cultural y gastronómica que cada año reúne a visitantes y referentes del sector en el corazón de las sierras de Córdoba.