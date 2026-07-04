San Antonio de Arredondo capacitó a personal municipal en RCP y primeros auxilios

La jornada teórico-práctica estuvo a cargo de profesionales de la medicina prehospitalaria, enfermería y pediatría, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante emergencias.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo realizó una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios destinada a trabajadores de la administración pública local.

La actividad se desarrolló en el marco del programa permanente de formación interna y estuvo orientada a brindar herramientas para actuar de manera rápida y adecuada ante emergencias que puedan producirse en ámbitos laborales o espacios públicos.

La instrucción estuvo a cargo del equipo docente de S3 Saber Salud y Seguridad, integrado por Jorge Alberto Rodríguez, licenciado en Enfermería, y Mariana Di Giuseppe, médica especialista en Medicina Prehospitalaria.

La jornada fue coordinada de manera conjunta por la directora de Dispensarios del municipio, Adriana Olari, y Gabriel Fístori.

También participó Roberto Álvarez, pediatra y especialista en emergentología infantil de la localidad, quien brindó indicaciones específicas para actuar ante emergencias que involucren a lactantes y niños.

La propuesta combinó contenidos teóricos y ejercicios prácticos para fortalecer la capacidad de respuesta del personal municipal frente a distintas situaciones de riesgo.

Desde el municipio destacaron que estas instancias forman parte de una política de capacitación continua, orientada a profesionalizar al personal y contribuir a la construcción de entornos más seguros para vecinos, visitantes y trabajadores.