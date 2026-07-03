Cuesta Blanca: Ana Gaitán participó del Encuentro Federal por la Memoria en la sede de la AMIA

La presidenta comunal Ana Gaitán formó parte de la jornada realizada en Buenos Aires, donde autoridades de todo el país firmaron una declaración conjunta para sostener el reclamo de justicia por el atentado de 1994.

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó este miércoles del 3° Encuentro Federal por la Memoria, realizado en la sede de la AMIA, en la ciudad de Buenos Aires.

La jornada reunió a más de 50 intendentes y autoridades locales de distintos puntos del país, junto a representantes de las comunidades judías argentinas, en el marco del 32° aniversario del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994.

Durante el encuentro, los participantes firmaron una declaración conjunta para reafirmar la exigencia de justicia, mantener vivo el reclamo contra la impunidad y acompañar iniciativas destinadas a preservar la memoria de las víctimas.

El atentado contra la sede de la AMIA provocó la muerte de 85 personas y dejó más de 300 heridos.

La actividad comenzó con una ceremonia de recordación en la plaza seca de la institución, donde se encendieron velas en homenaje a las víctimas y se realizó un minuto de silencio.

Posteriormente, las autoridades presentes suscribieron el documento conjunto en el auditorio de la AMIA, expresando que la demanda de justicia constituye una causa que compromete al conjunto de la sociedad argentina.

Desde la Comuna de Cuesta Blanca destacaron la participación en esta instancia federal orientada a fortalecer la memoria, el pedido de justicia y el rechazo a la impunidad.