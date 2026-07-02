Córdoba avanza en la construcción del Camino Belgraniano

La iniciativa busca poner en valor el legado histórico de Manuel Belgrano en la provincia. La propuesta se enmarca en el trabajo que se viene desarrollando a nivel nacional en torno al producto turístico “Los Caminos de Belgrano”.

La Agencia Córdoba Turismo llevó adelante la primera reunión de trabajo para avanzar en el desarrollo del Camino Belgraniano, una iniciativa que busca poner en valor el legado histórico de Manuel Belgrano en la provincia y transformarlo en un nuevo producto turístico-cultural capaz de impulsar el desarrollo de destinos emergentes.

La propuesta se enmarca en el trabajo que se viene desarrollando a nivel nacional en torno al producto turístico “Los Caminos de Belgrano” y tiene como objetivo identificar, jerarquizar y promover sitios históricos vinculados a la vida y obra del creador de la Bandera, generando nuevas experiencias turísticas, educativas y culturales para visitantes de todo el país.

Del encuentro participaron intendentes, jefes comunales, referentes locales e instituciones vinculadas a las localidades que integrarán este recorrido histórico, que abarca distintos puntos del territorio provincial relacionados con el paso de Belgrano por Córdoba.

Durante la reunión se presentaron los lineamientos generales del proyecto, que contempla la creación de circuitos guiados, actividades culturales, señalización temática, capacitación de anfitriones locales y la implementación de un Pasaporte Belgraniano que incentive el recorrido por las distintas localidades que integran este camino.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, destacó la importancia de esta iniciativa para ampliar la oferta turística provincial y generar oportunidades de crecimiento para localidades que no forman parte de los circuitos tradicionales.

“Estamos convencidos de que los destinos emergentes necesitan herramientas que les permitan integrarse plenamente a la industria turística cordobesa. El Camino Belgraniano es una apuesta al futuro porque pone en valor nuestra historia, fortalece la identidad de cada comunidad y genera nuevas oportunidades de desarrollo para las economías regionales”, expresó.

Asimismo, señaló que “el turismo es una actividad capaz de generar trabajo, inversión y arraigo. Por eso queremos que cada una de estas localidades encuentre en este proyecto una oportunidad para mostrar su patrimonio, contar su historia y convertirse en protagonista de una nueva experiencia turística en Córdoba”.

El Camino Belgraniano prevé articular patrimonio histórico, identidad local, gastronomía, actividades culturales y turismo educativo, consolidando una red de destinos que rescate la memoria de Manuel Belgrano y contribuya al desarrollo territorial de distintas regiones de la provincia.

La Agencia Córdoba Turismo continuará trabajando junto a los gobiernos locales, historiadores, instituciones y actores del sector privado para avanzar en el relevamiento, la construcción de contenidos y la puesta en marcha de este nuevo producto turístico provincial.