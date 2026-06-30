Llaryora participó de un encuentro con la Cámara de Comercio de Córdoba

El gobernador acompañó la cena institucional realizada tras la Asamblea General Ordinaria de la entidad. Empresarios, comerciantes y autoridades destacaron el trabajo conjunto entre los sectores público y privado para fortalecer la actividad.

El gobernador Martín Llaryora participó de la cena institucional organizada por la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), realizada en el marco de la Asamblea General Ordinaria de la entidad.

El encuentro reunió a autoridades provinciales, dirigentes empresariales, comerciantes y representantes de las cámaras socias, en un espacio de diálogo e intercambio destinado a fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y el privado.

Durante la actividad, se destacó la articulación entre la Provincia y la Cámara de Comercio de Córdoba, que permitió impulsar acciones de cooperación, generar ámbitos de diálogo permanente y consolidar iniciativas orientadas al fortalecimiento del sector comercial y de servicios, como parte fundamental del entramado productivo cordobés.

El mandatario ratificó el compromiso de continuar promoviendo políticas que favorezcan el desarrollo del sector, la inversión y la generación de empleo, mediante el trabajo articulado entre lo público y lo privado.

El presidente de la CCC, Sebastián Parra, ponderó la sinergia entre el sector y el Estado provincial. “La visita del gobernador representa un respaldo fundamental para el trabajo institucional que realizamos junto a todas las cámaras. Nuestra visión es que el comercio se modernice, crezca y se desarrolle”, dijo.

“Que el mandatario —continuó— esté aquí dándonos su apoyo y brindándonos el acompañamiento de todo su equipo nos desafía a seguir trabajando juntos”.

La CCC tiene 93 años de historia y está compuesta por 27 cámaras sectoriales que representan a las empresas del comercio y los servicios. “Es un espacio institucional cuyo eje de trabajo, desde hace muchos años, es la vinculación público-privada con el Gobierno provincial. Hoy estamos festejando toda esa interacción, el desarrollo y el diálogo que hemos mantenido con la Provincia”, añadió el empresario.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Sergio Busso, remarcó la relevancia que tiene el sector en la economía provincial.

“El gobernador tiene la voluntad de escuchar y estar con las instituciones que representan al sector productivo. El comercio es importante en la gestión y mucho más todavía en Córdoba”, puntualizó.

En cuanto al complejo contexto nacional, Busso consideró que “el comercio sufre la pérdida de actividad económica cuando a la gente no le alcanza para llegar a fin de mes; es ahí cuando se empieza a dejar de lado el consumo que existía en otros momentos. Pero, pese a esa situación, hoy estamos acá para confirmar un trabajo articulado que venimos realizando”.

En este sentido, Busso rescató el acompañamiento del Estado, más aún en “los momentos de dificultades, cuando todo se hace mucho más difícil”. Y agregó que “programas como el ‘Ofertón’ sirvieron para impulsar, a partir de recursos que aporta el Gobierno, el comercio digital. Lo implementamos junto a la Cámara y a Fedecom, y resultó muy positivo”.

“El modelo de gestión de Córdoba demuestra que lo público y lo privado pueden trabajar juntos; pensar distinto no es un obstáculo para sentarnos a diseñar soluciones en común”, completó el ministro.

También participó el presidente de Bancor, Raúl Paolasso, quien se refirió al proceso de transformación impulsado en la entidad financiera provincial mediante la optimización de procesos, costos y estructuras internas.

Luego, Paolasso enfatizó el trabajo coordinado entre el banco, los ministerios provinciales y las cámaras empresariales para diseñar herramientas de estímulo económico.