Valle Hermoso creó la Banca del Vecino y la Banca Estudiantil en el Concejo Deliberante

Los nuevos espacios permitirán que vecinos, instituciones y estudiantes presenten propuestas, proyectos e inquietudes de interés comunitario y las expongan formalmente ante el cuerpo legislativo.

Valle Hermoso sancionó la ordenanza Tu voz tiene un lugar en el Concejo Deliberante que crea la Banca del Vecino y la Banca Estudiantil, dos herramientas destinadas a ampliar la participación ciudadana y acercar las iniciativas de la comunidad al ámbito legislativo local.

La propuesta fue impulsada y acompañada por los cuatro concejales oficialistas: Jorge Abdel Masih, Paola Sánchez, Gerardo Guzmán y Ana María Molina.

La Banca del Vecino estará destinada a personas mayores de 18 años y a representantes de instituciones o entidades locales, quienes podrán presentar proyectos, propuestas o temas de interés comunitario.

Por su parte, la Banca Estudiantil permitirá la participación de alumnos de los niveles primario, secundario y terciario de las instituciones educativas de Valle Hermoso. En estos casos, deberán contar con el acompañamiento de un representante de la institución a la que pertenecen.

Cómo participar

Las personas interesadas deberán presentar una nota en la Secretaría del Concejo Deliberante, con los siguientes datos:

Nombre y apellido del solicitante o de la institución.

Número de DNI.

Domicilio.

Tema que se desea exponer.

Breve fundamentación de la propuesta.

Una vez autorizada la participación, los vecinos, representantes institucionales o estudiantes dispondrán de hasta 10 minutos para exponer su iniciativa ante el Concejo Deliberante.

Los temas deberán estar vinculados con cuestiones de interés comunitario y cada persona o institución podrá utilizar estas bancas un máximo de dos veces por año.

Las propuestas presentadas podrán ser posteriormente analizadas por las comisiones internas del Concejo, con vistas a su eventual tratamiento legislativo.

Desde el municipio señalaron que la iniciativa busca acercar las instituciones a la comunidad, generar un espacio formal para que las distintas voces sean escuchadas y fortalecer la participación ciudadana en la vida pública de Valle Hermoso.