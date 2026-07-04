Valle Hermoso creó la Banca del Vecino y la Banca Estudiantil en el Concejo Deliberante

Los nuevos espacios permitirán que vecinos, instituciones y estudiantes presenten propuestas, proyectos e inquietudes de interés comunitario y las expongan formalmente ante el cuerpo legislativo.
Valle Hermoso sancionó la ordenanza Tu voz tiene un lugar en el Concejo Deliberante que crea la Banca del Vecino y la Banca Estudiantil, dos herramientas destinadas a ampliar la participación ciudadana y acercar las iniciativas de la comunidad al ámbito legislativo local.
La propuesta fue impulsada y acompañada por los cuatro concejales oficialistas: Jorge Abdel Masih, Paola Sánchez, Gerardo Guzmán y Ana María Molina.
La Banca del Vecino estará destinada a personas mayores de 18 años y a representantes de instituciones o entidades locales, quienes podrán presentar proyectos, propuestas o temas de interés comunitario.
Por su parte, la Banca Estudiantil permitirá la participación de alumnos de los niveles primario, secundario y terciario de las instituciones educativas de Valle Hermoso. En estos casos, deberán contar con el acompañamiento de un representante de la institución a la que pertenecen.
Cómo participar
Las personas interesadas deberán presentar una nota en la Secretaría del Concejo Deliberante, con los siguientes datos:
- Nombre y apellido del solicitante o de la institución.
- Número de DNI.
- Domicilio.
- Tema que se desea exponer.
- Breve fundamentación de la propuesta.
Una vez autorizada la participación, los vecinos, representantes institucionales o estudiantes dispondrán de hasta 10 minutos para exponer su iniciativa ante el Concejo Deliberante.
Los temas deberán estar vinculados con cuestiones de interés comunitario y cada persona o institución podrá utilizar estas bancas un máximo de dos veces por año.
Las propuestas presentadas podrán ser posteriormente analizadas por las comisiones internas del Concejo, con vistas a su eventual tratamiento legislativo.
Desde el municipio señalaron que la iniciativa busca acercar las instituciones a la comunidad, generar un espacio formal para que las distintas voces sean escuchadas y fortalecer la participación ciudadana en la vida pública de Valle Hermoso.