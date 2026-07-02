Un policía que prestaba servicio en Villa Carlos Paz murió en un choque sobre la ruta 38

El efectivo circulaba en motocicleta cuando protagonizó un choque en el que también estuvieron involucrados un automóvil y una camioneta. Prestaba servicio en Villa Carlos Paz.

Un efectivo de la Policía de Córdoba murió este miércoles tras un accidente ocurrido sobre la ruta nacional 38, entre las localidades de Casa Grande y Molinari.

La víctima fue identificada como Eric Leonel Benítez, agente que prestaba servicio en la Comisaría Distrito Villa Carlos Paz y tenía domicilio en Capilla del Monte.

El siniestro se produjo pasadas las 18, en inmediaciones del kilómetro 44 de la ruta. Por causas que son materia de investigación, la motocicleta en la que circulaba Benítez chocó con un automóvil conducido por una mujer.

Una camioneta que transitaba por el lugar también quedó involucrada al intentar detener su marcha. Sus ocupantes y la conductora del automóvil resultaron ilesos.

Un servicio de emergencias acudió al sector y constató el fallecimiento del motociclista en el lugar.

Durante el operativo trabajaron efectivos policiales, Bomberos Voluntarios de Valle Hermoso y personal comunal de Tránsito y Seguridad Ciudadana. La ruta permaneció cortada mientras se realizaban las pericias y se retiraban los vehículos.

La Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno, a cargo de Silvina Pen, impartió directivas y dispuso que las actuaciones continuaran en la Unidad Judicial de Cosquín.

La investigación deberá determinar la mecánica del choque y las circunstancias en las que se produjo el accidente.