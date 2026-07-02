El PJ de Villa Carlos Paz conmemoró el 52° aniversario del fallecimiento de Perón en su primera actividad oficial

Con la presencia de las nuevas autoridades locales, encabezadas por su presidente, Carlos Quaranta, el peronismo local comienza un trabajo de fortalecimiento orientado a discutir el futuro de la ciudad.

En la tarde de este miércoles, a las 17:30, el Partido Justicialista de Villa Carlos Paz llevó a cabo un emotivo homenaje al general Juan Domingo Perón, al cumplirse 52 años de su paso a la inmortalidad.

El acto estuvo presidido por el nuevo presidente del Consejo de Circuito, Carlos Quaranta, acompañado por la presidenta del Partido Justicialista del Departamento Punilla, Mariana Caserio, además de autoridades, dirigentes y vecinos que se acercaron a compartir la jornada conmemorativa.

Durante el encuentro se pronunciaron sentidas palabras que recordaron el legado histórico del fundador del movimiento, haciendo hincapié en la vigencia de sus ideas.

Al respecto, Carlos Quaranta destacó: “Asumimos la conducción con la clara convicción de consolidar un peronismo activo, con trabajo real, cerca de la gente, orientado a la discusión de los problemas que atraviesa Carlos Paz, enfocados en la construcción de un proyecto de ciudad mejor”.

Asimismo, los dirigentes trazaron un pormenorizado análisis sobre la compleja situación social y económica que atraviesa el país, remarcando cómo el Gobierno de la Provincia asumió responsabilidades urgentes de la gente que el Gobierno nacional desechó por completo, reforzando los programas sociales, sin dejar de invertir en obras indispensables para el crecimiento.

En Carlos Paz, mencionaron la ejecución de la obra de recambio del acueducto, la repavimentación de avenida Cárcano y los proyectos de construcción de la Universidad Provincial y de un nuevo Hospital Provincial.

Por su parte, Mariana Caserio expresó: “Celebramos el inicio de esta nueva etapa de conducción en la ciudad, que nos permite reforzar el lineamiento de trabajar incansablemente y de manera articulada en todo el departamento, fortaleciendo la unidad y acompañando el proceso político que lleva adelante el gobernador Martín Llaryora en todo Punilla”.

El cierre de la jornada estuvo marcado por el compromiso de profundizar una agenda de trabajo en la ciudad.