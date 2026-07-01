miércoles, julio 1, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Home Sociedad Julio arrancó con frío intenso en Villa Carlos Paz: chances de lluvia...

Julio arrancó con frío intenso en Villa Carlos Paz: chances de lluvia y máximas que no superarán los 8°

El SMN anticipa dos jornadas de bajas temperaturas en Villa Carlos Paz y Punilla. Este miércoles tendrá una máxima de apenas 8°, con chances de precipitaciones y ráfagas de 42–50 km/h por la tarde. Para el jueves, el termómetro se moverá entre 0° y 7°.

El comienzo de julio llegó con ambiente plenamente invernal a Villa Carlos Paz, con temperaturas bajas, cielo cubierto y posibilidades de precipitaciones durante distintos momentos de este miércoles.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy se mantienen chances de lluvia dentro de un rango de 10–40% durante la mañana, la tarde y la noche. La temperatura apenas subirá desde unos hasta una máxima de 8°, antes de volver a descender hacia los al cierre del día.

El viento será otro de los datos a observar. Durante la tarde podría alcanzar velocidades de 23–31 km/h, con ráfagas de 42–50 km/h. Por la noche, la intensidad bajaría a 13–22 km/h.

El jueves continuará el frío y la jornada podría comenzar con alguna precipitación aislada, con una probabilidad de 10–40% durante la madrugada. Luego, esa posibilidad bajará a 0–10% durante la mañana y la noche, mientras que para la tarde el SMN marca 0%.

La temperatura será todavía más baja: la mínima llegará a 0° y la máxima apenas alcanzará los 7°, con viento leve a moderado durante el día.

El dato dominante de estas 48 horas será el frío persistente: no solo por las mínimas cercanas a cero, sino también por tardes en las que el termómetro permanecerá por debajo de los 10°.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

Cuesta Blanca realizó su primera Asamblea Anual Ordinaria Virtual y aprobó...

Santilli juró como nuevo jefe de Gabinete y puso el foco...

Tras cuatro años de investigación detuvieron a un referente narco y...

Llaryora presentó “Gas para Crecer”, una iniciativa que amplía el acceso...