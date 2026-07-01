Julio arrancó con frío intenso en Villa Carlos Paz: chances de lluvia y máximas que no superarán los 8°

El SMN anticipa dos jornadas de bajas temperaturas en Villa Carlos Paz y Punilla. Este miércoles tendrá una máxima de apenas 8°, con chances de precipitaciones y ráfagas de 42–50 km/h por la tarde. Para el jueves, el termómetro se moverá entre 0° y 7°.

El comienzo de julio llegó con ambiente plenamente invernal a Villa Carlos Paz, con temperaturas bajas, cielo cubierto y posibilidades de precipitaciones durante distintos momentos de este miércoles.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy se mantienen chances de lluvia dentro de un rango de 10–40% durante la mañana, la tarde y la noche. La temperatura apenas subirá desde unos 3° hasta una máxima de 8°, antes de volver a descender hacia los 5° al cierre del día.

El viento será otro de los datos a observar. Durante la tarde podría alcanzar velocidades de 23–31 km/h, con ráfagas de 42–50 km/h. Por la noche, la intensidad bajaría a 13–22 km/h.

El jueves continuará el frío y la jornada podría comenzar con alguna precipitación aislada, con una probabilidad de 10–40% durante la madrugada. Luego, esa posibilidad bajará a 0–10% durante la mañana y la noche, mientras que para la tarde el SMN marca 0%.

La temperatura será todavía más baja: la mínima llegará a 0° y la máxima apenas alcanzará los 7°, con viento leve a moderado durante el día.

El dato dominante de estas 48 horas será el frío persistente: no solo por las mínimas cercanas a cero, sino también por tardes en las que el termómetro permanecerá por debajo de los 10°.