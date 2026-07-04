F1: Antonelli superó a Hamilton y ganó la Sprint en Silverstone; Colapinto terminó 12º

El líder del campeonato alcanzó al piloto de Ferrari en la octava vuelta y consiguió su primera victoria en una carrera corta de Fórmula 1. El argentino protagonizó una gran largada, llegó a ubicarse noveno, pero perdió rendimiento con el Alpine. Este sábado se disputará la clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña.

Kimi Antonelli ganó este sábado la carrera Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, después de superar a Lewis Hamilton y frustrar el festejo completo del público local en el circuito de Silverstone.

El italiano de Mercedes partió desde el segundo lugar y se mantuvo durante las primeras vueltas detrás de Hamilton, quien había conseguido la pole para la prueba corta por apenas 11 milésimas.

La definición llegó en la vuelta 8. Antonelli utilizó la potencia eléctrica disponible para atacar en la recta de Hangar, dejó atrás al Ferrari y tomó el liderazgo. A partir de allí construyó una diferencia que le permitió completar las 17 vueltas sin nuevas amenazas.

Antonelli cruzó la meta con 2,745 segundos de ventaja sobre Hamilton y sumó los ocho puntos reservados para el ganador. Fue su primer triunfo en una Sprint desde que llegó a la Fórmula 1.

Lando Norris completó el podio luego de una largada en la que avanzó varias posiciones. El piloto de McLaren terminó por delante de George Russell, quien sostuvo el cuarto lugar ante la presión de Charles Leclerc.

Leclerc finalizó quinto, seguido por Max Verstappen y Oscar Piastri. Liam Lawson ocupó el octavo lugar y se quedó con el último punto disponible, por delante de Isack Hadjar.

La competencia tuvo un comienzo intenso. Verstappen perdió posiciones en la largada y posteriormente logró recuperarse, aunque volvió a ceder terreno frente a Russell y Leclerc. Más atrás, Sergio Pérez recibió una penalización de diez segundos por provocar un toque con Fernando Alonso.

Colapinto ganó terreno en la largada

Franco Colapinto comenzó la Sprint desde el puesto 14 y tuvo uno de sus mejores momentos durante la partida. El argentino ganó cinco lugares en los primeros metros y llegó a ubicarse noveno, cerca de la zona que otorgaba puntos.

Sin embargo, el Alpine no pudo mantener el ritmo frente a los Racing Bulls y otros autos del pelotón intermedio. Colapinto perdió algunas de las posiciones recuperadas y terminó 12º, a 41,026 segundos del ganador.

El argentino cruzó la meta inmediatamente detrás de su compañero Pierre Gasly, quien fue 11º. La diferencia entre ambos fue de apenas 753 milésimas.

Aunque no sumó puntos, Colapinto avanzó dos lugares respecto de su posición de largada y completó las 17 vueltas sin incidentes. Su mejor registro fue de 1m33s520, marcado en el giro final.

Después de la Sprint, el argentino conserva el puesto 12 del campeonato con 16 puntos. Gasly permanece noveno con 41 unidades.

Antonelli amplió su ventaja

La victoria le permitió a Antonelli ampliar su liderazgo en el Mundial. El piloto de Mercedes alcanzó los 179 puntos y ahora aventaja por 43 a Russell, que suma 136.

Hamilton quedó tercero con 132 unidades, mientras que Norris llegó a 85 y desplazó a Leclerc del cuarto lugar. El monegasco acumula 83 y Piastri, 82.

Mercedes también extendió su diferencia en el campeonato de constructores: tiene 315 puntos, contra 215 de Ferrari y 167 de McLaren.

Lo que sigue en Silverstone

La actividad continuará este sábado con la clasificación para el Gran Premio de Gran Bretaña, prevista desde las 12, hora de Argentina.

Esa sesión determinará la grilla de largada de la carrera principal y es independiente de las posiciones obtenidas en la Sprint. Colapinto deberá volver a salir a pista para buscar su ubicación de partida junto con los otros 21 pilotos.

El Gran Premio se disputará el domingo desde las 11, también en horario argentino. La competencia tendrá una extensión de 52 vueltas al circuito de Silverstone, de 5,891 kilómetros.

Toda la actividad puede seguirse en Argentina a través de ESPN en Disney+ Premium.