Mundial 2026: Estados Unidos venció con diez y será rival de Bélgica

Folarin Balogun abrió el marcador y luego fue expulsado, pero el anfitrión resistió en inferioridad numérica y selló el 2 a 0 ante Bosnia y Herzegovina con un tiro libre de Malik Tillman.

Estados Unidos derrotó 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina en Santa Clara y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que debió sostener durante más de media hora con diez futbolistas.

Folarin Balogun abrió el marcador sobre el cierre del primer tiempo, pero fue expulsado a los 64 minutos después de una revisión del VAR. Cuando Bosnia buscaba aprovechar la superioridad numérica, Malik Tillman convirtió un gran tiro libre a los 82 y aseguró la clasificación.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino consiguió su primera victoria en una eliminatoria mundialista después de 24 años y enfrentará a Bélgica por un lugar en los cuartos de final.

Estados Unidos tomó la iniciativa

Impulsado por el público y por el regreso de Christian Pulisic a la formación titular, Estados Unidos comenzó con mayor intensidad y trató de atacar mediante combinaciones rápidas.

Bosnia respondió con un bloque defensivo compacto y buscó a Edin Džeko mediante envíos largos. El delantero tuvo una de las primeras aproximaciones del encuentro, aunque su remate fue controlado por Matt Freese.

Balogun se convirtió rápidamente en la principal amenaza estadounidense. El atacante encontró espacios detrás de los centrales y llegó a marcar a los 31 minutos, pero la acción fue anulada por una posición adelantada en el comienzo de la jugada.

El conjunto europeo logró reducir la influencia de Pulisic durante varios pasajes y sostuvo el empate mediante una defensa física, con tres centrales y numerosos futbolistas cerca de su área.

Estados Unidos mantuvo la presión y encontró la ventaja justo antes del descanso.

Balogun abrió el marcador

A los 45 minutos, una pelota filtrada de Tillman terminó desviada por la defensa bosnia y quedó dentro del área.

Balogun reaccionó antes que los centrales, controló el balón suelto y definió entre las piernas del arquero Nikola Vasilj para establecer el 1 a 0.

Fue el tercer gol del delantero en este Mundial. El atacante celebró imitando el festejo característico de la estrella de la NBA LeBron James, en medio de una multitud que acompañó al seleccionado anfitrión.

Bosnia intentó adelantar sus líneas después del descanso, pero Estados Unidos continuó encontrando espacios y parecía tener el partido bajo control.

El panorama cambió por completo a los 64 minutos.

Del gol a una expulsión polémica

Balogun intentó disputar una pelota y terminó pisando el tobillo de Tarik Muharemović.

El árbitro no sancionó inicialmente la acción, pero fue convocado por el VAR para revisar las imágenes. Después de observar la jugada en el monitor, decidió mostrarle la tarjeta roja directa.

La expulsión dejó a Estados Unidos con diez jugadores y además impedirá que Balogun participe del encuentro ante Bélgica.

Pochettino consideró que el contacto había sido accidental, aunque su equipo debió modificar rápidamente el planteo y retroceder para proteger la ventaja.

Bosnia tomó el control territorial y acumuló futbolistas en campo rival, pero encontró una defensa firme, sostenida especialmente por Tim Ream, Chris Richards y Antonee Robinson.

Los europeos buscaron mediante centros y remates desde media distancia, sin conseguir generar una oportunidad clara frente a Freese.

Tillman aseguró la clasificación

Aun en inferioridad numérica, Estados Unidos mantuvo capacidad para lastimar en los contraataques.

Pulisic llegó a marcar el segundo a los 78 minutos, después de una combinación con Tillman y Weston McKennie, pero el tanto fue anulado por fuera de juego.

La tranquilidad llegó cuatro minutos más tarde.

Estados Unidos obtuvo un tiro libre cerca del borde del área y Tillman se hizo cargo de la ejecución. El mediocampista superó la barrera con un remate preciso y colocó la pelota lejos de Vasilj para convertir el 2 a 0.

Bosnia insistió durante los diez minutos agregados y tuvo algunas aproximaciones mediante Kerim Alajbegović y Vedad Mahmić, pero no logró descontar.

El equipo estadounidense defendió la diferencia, celebró una clasificación trabajada y puso fin a una racha de diez derrotas consecutivas ante seleccionados europeos en Copas del Mundo.

Además, consiguió su primera victoria en una fase eliminatoria desde el triunfo ante México en los octavos de final de Corea-Japón 2002.

Estados Unidos enfrentará a Bélgica el lunes 6 de julio, desde las 21:00 de Argentina, en Seattle.

Será una reedición del duelo disputado en los octavos de final de Brasil 2014, cuando el seleccionado europeo se impuso 2 a 1 después de la prórroga.