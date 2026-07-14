Dos jóvenes aprehendidos tras una fuga en barrio Miguel Muñoz

El automóvil en el que circulaban intentó escapar al advertir la presencia policial. Luego de un operativo cerrojo, fueron detenidos dos hombres de 18 y 20 años y se secuestró una llave tipo ganzúa.

Pasadas las 04:30 de la madrugada de este lunes, dos jóvenes fueron aprehendidos luego de protagonizar una fuga en barrio Miguel Muñoz, en Villa Carlos Paz.

El procedimiento comenzó cuando personal policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo observó la circulación sospechosa de un automóvil Volkswagen Voyage.

Según se informó, al advertir la presencia del móvil policial, los ocupantes del vehículo emprendieron la fuga. Los efectivos iniciaron un seguimiento controlado que finalizó cuando ambos descendieron del rodado y continuaron escapando a pie por el sector.

Ante la situación, se montó un operativo cerrojo que permitió localizar y aprehender a dos hombres de 18 y 20 años.

Durante el procedimiento se secuestró el automóvil en el que se movilizaban y una llave tipo ganzúa hallada en su poder.

Los dos aprehendidos fueron trasladados a la Alcaidía local y quedaron a disposición del magistrado interviniente.