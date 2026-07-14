Villa Carlos Paz tendrá dos tardes templadas, con más nubosidad el miércoles

El SMN anticipa una máxima de 20° para este martes, con cielo parcialmente nublado y viento del norte. El miércoles conservará características similares, aunque con mayor presencia de nubes y una máxima oficial de 18°, que otros modelos ubican algunos grados por encima.

El invierno ofrecerá una pausa en las bajas temperaturas durante las próximas 48 horas en Villa Carlos Paz, con tardes templadas, viento del norte y nubosidad variable.

Para este martes 14, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura que llegará hasta una máxima de 20°, luego de un comienzo fresco. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la jornada.

El viento del norte aumentará durante la tarde, con velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h, y perderá intensidad hacia la noche, cuando el termómetro rondará los 12°.

El miércoles 15 continuará con cielo parcialmente nublado y viento del norte. El SMN estima alrededor de 9° durante la mañana y una máxima de 18° por la tarde, antes de cerrar la jornada con unos 14°.

Los modelos alternativos consultados anticipan una tarde algo más templada para el miércoles, con máximas de entre 21° y 22°. Más allá de esa diferencia, todas las proyecciones coinciden en la continuidad de un ambiente agradable para esta época del año.

La mayor presencia de nubes marcará la diferencia del miércoles, aunque sin un cambio brusco de temperatura respecto de este martes.