Obras, viviendas y créditos: la agenda de Llaryora en Villa Carlos Paz y Punilla Sur

La agenda comenzará a las 11.30 en Villa Carlos Paz e incluirá inauguraciones, anuncios de obras, entrega de escrituras, créditos y equipamiento tecnológico.

El gobernador Martín Llaryora desarrollará este martes una amplia agenda en Villa Carlos Paz y otras cuatro localidades del sur del Valle de Punilla.

La recorrida comenzará a las 11.30 en Villa Carlos Paz, donde encabezará la inauguración del reemplazo del acueducto principal ubicado debajo de avenida Cárcano y la readecuación de la calzada.

Los trabajos forman parte del proyecto acordado entre la Provincia y el municipio para mejorar el sistema de agua potable y renovar uno de los principales corredores viales de la ciudad.

Una hora después, a las 12.30, Llaryora participará de la inauguración de la urbanización integral de barrio Las Latitas. Durante esa actividad también anunciará la continuidad de la rehabilitación de la colectora de la Autopista Córdoba–Villa Carlos Paz y entregará créditos y escrituras sociales.

La recorrida por Punilla Sur

La agenda continuará a las 14.30 en Cuesta Blanca, donde el gobernador anunciará créditos destinados a la construcción de tres viviendas.

A las 15.30, la comitiva provincial llegará a Villa Río Icho Cruz. Allí se entregarán 18 créditos del Banco de la Gente y equipos correspondientes al programa TecnoPresente.

La siguiente actividad será a las 16.30 en Mayu Sumaj, donde quedará inaugurada una obra de gas natural y se realizará una nueva entrega de créditos del Banco de la Gente.

El recorrido finalizará a las 17.30 en San Antonio de Arredondo. En esa localidad, Llaryora inaugurará otra obra de gas natural y encabezará la entrega de nuevos préstamos del programa provincial.

La visita concentrará en una misma jornada actividades vinculadas con infraestructura urbana, agua potable, gas natural, vivienda, regularización dominial, asistencia financiera y equipamiento tecnológico.