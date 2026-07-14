Argentina-Inglaterra: no habrá Fan Fest, pero preparan un operativo especial en el centro de Villa Carlos Paz

Las novedades fueron comunicadas durante una conferencia convocada por la Cámara de Turismo para evaluar las seis jornadas mundialistas realizadas en la ciudad. Aunque este miércoles no se instalará la pantalla gigante, habrá vallados, controles y cortes preventivos ante posibles concentraciones después del partido.

La Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz confirmó que este miércoles no se realizará una nueva edición del Fan Fest para la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra, aunque la ciudad contará con un operativo especial de seguridad ante la posibilidad de una importante concentración de vecinos y turistas en la zona céntrica.

La decisión y los detalles del dispositivo fueron informados este martes durante una conferencia de prensa convocada por la entidad para hacer un balance de las fechas mundialistas desarrolladas hasta el momento.

Según se explicó, las jornadas previstas originalmente ya fueron completadas. Por ese motivo, no habrá actividades organizadas ni pantalla gigante para la previa del encuentro, que podrá seguirse en bares, restaurantes y otros establecimientos gastronómicos del centro.

De todos modos, las autoridades anticiparon que se mantendrá un esquema preventivo similar al utilizado durante las anteriores convocatorias, especialmente por el alto movimiento turístico que atraviesa Villa Carlos Paz durante las vacaciones de invierno.

Controles y posibles cortes en el centro

El director de la Unidad Departamental Punilla, Hernán Guayanes, detalló que el operativo fue diagramado junto con el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad.

El dispositivo contempla vallados, anillos de prevención, filtros de ingreso y cortes de tránsito que podrán aplicarse de acuerdo con la cantidad de personas que se acerquen al centro durante o después del partido.

Los agentes impedirán el ingreso a los sectores de concentración de personas alcoholizadas o que lleven botellas, pirotecnia u otros elementos que puedan representar un riesgo.

También se advirtió que quienes protagonicen incidentes serán puestos a disposición de la Justicia. Sus datos podrán además ser remitidos al programa nacional Tribuna Segura, con la posibilidad de que se les restrinja el acceso a futuros espectáculos deportivos o eventos masivos.

La intención, indicaron, es que la jornada se desarrolle con normalidad y que la circulación de turistas, vecinos y vehículos no se vea afectada más allá de las restricciones que eventualmente deban implementarse.

Un balance favorable para las seis jornadas

Durante la conferencia, la Cámara de Turismo evaluó positivamente la experiencia del Fan Fest y consideró que las fechas realizadas cumplieron el objetivo de convertir al centro de Villa Carlos Paz en uno de los principales puntos de encuentro para seguir a la Selección Argentina.

El presidente de la entidad, Christian Metrebián, destacó que cada jornada combinó los partidos con presentaciones de bandas, músicos, bailarines y otros artistas locales. También hubo actividades recreativas vinculadas con Familia Activa y propuestas dirigidas a públicos de distintas edades.

Según el balance expuesto, cientos de familias se acercaron al centro antes de cada encuentro, lo que generó movimiento en los comercios y locales gastronómicos.

Metrebián remarcó además que la coordinación entre la Municipalidad, la Cámara de Turismo, ASHOGA y los comerciantes permitió sostener las actividades sin inconvenientes. “No tuvimos ningún problema ni desmanes y todos los comercios pudieron trabajar con tranquilidad”, señaló.

La entidad valoró también la repercusión que tuvieron las convocatorias en medios provinciales y nacionales, al considerar que esa difusión contribuyó a posicionar nuevamente a Villa Carlos Paz como destino turístico.

En medio de la temporada invernal, que registra importantes niveles de ocupación, desde la Cámara invitaron a vecinos y visitantes a seguir la semifinal en los establecimientos del centro, con libre circulación y evitando situaciones que puedan generar dificultades en el tránsito.

La experiencia del Fan Fest quedará ahora como antecedente para nuevas actividades conjuntas entre el sector público y privado, con la mirada puesta en los próximos eventos y en la temporada de verano.