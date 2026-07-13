Comenzó la repavimentación de Hipólito Yrigoyen con restricciones de tránsito y alivio fiscal para comercios

La intervención se extenderá durante aproximadamente 15 días entre las avenidas San Martín y Arturo Umberto Illia. El Concejo aprobó por unanimidad la suspensión temporal de importes mínimos para los frentistas, aunque el oficialismo rechazó extender el beneficio a quienes mantienen deudas.

El Municipio de Villa Carlos Paz puso en marcha la repavimentación de avenida Hipólito Yrigoyen, en el tramo comprendido entre las avenidas San Martín y Arturo Umberto Illia, en barrio Villa Domínguez.

La obra tendrá un plazo máximo estimado de 15 días y se ejecutará por etapas, por lo que habrá restricciones y modificaciones en la circulación vehicular durante su desarrollo.

Desde el Municipio solicitaron a vecinos y conductores transitar con precaución y respetar las indicaciones del personal dispuesto en el sector.

La intervención forma parte de la primera etapa del Plan Integral de Mejoramiento Vial, que contempla la ejecución de más de 32.900 metros cuadrados de nuevo pavimento sobre arterias consideradas estratégicas para la conectividad interna de la ciudad.

Un alivio fiscal durante julio y agosto

En paralelo con el comienzo de los trabajos, el Concejo de Representantes aprobó una medida destinada a reducir el impacto económico que los cortes, desvíos y la disminución de la circulación pueden provocar sobre los comercios de la zona.

La ordenanza suspende durante los períodos 7 y 8 de 2026 los importes mínimos de la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios.

Esto no implica una exención total de la tasa: los comerciantes alcanzados dejarán de pagar el mínimo fijo y tributarán según la actividad efectivamente registrada durante julio y agosto.

También quedará suspendida durante esos meses la Contribución por Ocupación de la Vía Pública en los conceptos previstos por la normativa municipal.

El beneficio incluye a los comercios ubicados sobre ambos frentes de Hipólito Yrigoyen, entre San Martín e Illia, y a los de las calles transversales del tramo hasta su intersección con las arterias paralelas situadas a ambos lados.

Quienes ya hubieran abonado alguno de los períodos comprendidos recibirán un crédito que será compensado con obligaciones posteriores.

La aplicación será automática. Los comerciantes no deberán iniciar trámites, ya que el Municipio realizará el relevamiento de los establecimientos incluidos.

El beneficio no alcanzará a quienes tienen deudas

Durante el tratamiento legislativo, la presidenta del bloque oficialista Carlos Paz Unido, Raquel Merlino, sostuvo que el proyecto busca compatibilizar la ejecución de una obra necesaria con el acompañamiento a los comerciantes afectados durante su desarrollo.

“Los cortes, los desvíos y la reducción de la circulación vehicular y peatonal pueden repercutir directamente en la actividad de los comercios ubicados en el sector. Frente a esta situación, el proyecto propone una respuesta concreta”, señaló.

Merlino recordó que el mismo mecanismo fue utilizado durante las intervenciones realizadas sobre las avenidas Cárcano y Los Sauces, y lo definió como un alivio transitorio asociado al tiempo de ejecución de los trabajos.

El punto de discusión apareció por el requisito que establece que, para acceder al beneficio, los contribuyentes no deben mantener deudas por las tasas alcanzadas.

El concejal Carlos Quaranta, de Carlos Paz Inteligente, presentó una moción para eliminar esa condición y extender la medida a todos los comercios del sector.

“La repercusión negativa que puede tener la ejecución de la obra sobre la actividad comercial alcanzará a todos los vecinos que tengan un comercio en el sector, no solamente a quienes estén al día”, argumentó.

Quaranta planteó que los comerciantes con obligaciones pendientes sufrirán las mismas dificultades para recibir clientes y desarrollar su actividad durante la repavimentación.

La moción obtuvo cinco votos afirmativos, pero no reunió el respaldo necesario. El oficialismo mantuvo la redacción original y, en consecuencia, los contribuyentes con deuda quedarán fuera del beneficio.

Pese a las diferencias, el proyecto completo fue acompañado por todos los bloques y quedó aprobado con 12 votos afirmativos.

Una arteria de alta circulación

Hipólito Yrigoyen constituye uno de los principales corredores de conexión entre el centro, la zona costera y distintos sectores de Villa Domínguez.

El Municipio fundamentó la intervención en la necesidad de mejorar la calzada, la seguridad vial y las condiciones generales de circulación sobre una arteria de alto tránsito.

Durante las próximas dos semanas, el desafío será compatibilizar el avance de los trabajos con el acceso a viviendas y comercios, mientras los frentistas esperan que el beneficio tributario contribuya a compensar, al menos parcialmente, la reducción de la actividad.