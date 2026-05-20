Milo J lidera las nominaciones a los Premios Gardel 2026

La nueva edición de los premios más importantes de la música argentina se realizará el martes 26 de mayo en el Teatro Coliseo. Milo J aparece como el gran protagonista, con una cifra histórica de nominaciones, seguido por nombres como Lali, Cazzu, Trueno, Babasónicos, Miranda!, Ca7riel & Paco Amoroso y Marilina Bertoldi.

La música argentina ya tiene definidos a los nominados para los Premios Gardel 2026, que volverán a reunir a las principales figuras de la escena nacional. La ceremonia se realizará el martes 26 de mayo en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, con alfombra roja desde las 20.15 y gala principal desde las 21.

El nombre que domina la previa es Milo J, que lidera las ternas con 18 candidaturas, en una edición marcada por el recambio generacional y el cruce de géneros. El artista de Morón aparece en categorías centrales como Álbum del Año, Canción del Año, Grabación del Año, Mejor Álbum Conceptual, Mejor Álbum Urbano, Mejor Canción de Folklore, Mejor Canción de Hip Hop/Rap, Mejor Canción Urbana, Mejor Colaboración, Mejor Colaboración Urbana, Mejor Videoclip Largo y Productor del Año, entre otras.

La categoría Álbum del Año reúne a cinco trabajos fuertes y diversos: La Vida Era Más Corta, de Milo J; Latinaje, de Cazzu; No vayas a atender cuando el demonio llama, de Lali; Cuerpos, vol. 1, de Babasónicos; y Para quien trabajas Vol. I, de Marilina Bertoldi.

En Canción del Año, la competencia también aparece muy abierta. Están nominadas Mejor que vos, de Lali & Miranda!; Advertencia, de Babasónicos; Querida Yo, de Yami Safdie y Camilo; Niño, de Milo J; Fresh, de Trueno; Favorita, de Angela Torres; El gordo, de Marilina Bertoldi; #Tetas, de Ca7riel & Paco Amoroso; y Con Otra, de Cazzu.

Otra de las ternas fuertes será Grabación del Año, donde compiten In the City, de Charly García & Sting; Niño, de Milo J; y Mejor que vos, de Lali & Miranda!. La presencia de Charly García junto a Sting es uno de los datos más simbólicos de esta edición, con nominaciones también en categorías como canción de rock, colaboración y videoclip.

El rock tendrá una presencia importante tanto en categorías generales como específicas. En Mejor Álbum Artista de Rock competirán Fito Páez por Novela, Santiago Motorizado por El retorno, Richard Coleman por El (in) Correcto Uso de la Metáfora, Fernando Ruíz Díaz por Continhuará y Marilina Bertoldi por Para quien trabajas Vol. I. En Mejor Álbum Grupo de Rock aparecen Airbag, El Mató a un Policía Motorizado, Divididos, Indios, Babasónicos y Eruca Sativa.

En el pop, la terna de Mejor Álbum Artista Pop incluye a Juan Ingaramo, Olivia Wald, Angela Torres, Lali, Diego Torres, Emilia y Zoe Gotusso. En Mejor Álbum Grupo Pop, en tanto, competirán Miranda!, Bandalos Chinos y K4OS.

La música cordobesa también tendrá protagonismo en la categoría Mejor Álbum de Cuarteto, con Luck Ra por Que sed, Ulises Bueno por Rompecabezas, Eugenia Quevedo por Mejores Amigos de La Muela y La K’onga por En Vivo Buenos Aires. Además, en Mejor Canción de Cuarteto aparecen nombres como Q’ Lokura, Desakta2, Ian Lucas & Q’ Lokura, L-Gante y La K’onga, Luck Ra feat. Miranda! y Ulises Bueno.

El hip hop y el rap tendrán una categoría propia de fuerte peso, con Trueno, Bhavi, Neo Pistea, Little Boogie & Stereo, Veeyam y Paulo Londra nominados a Mejor Álbum de Hip Hop/Rap. En canciones del género, figuran Gil, de Milo J y Trueno; Cadenas, de Acru; Fresh, de Trueno; Retirada, de Milo J; y Versus, de Paulo Londra.

La categoría Mejor Nuevo Artista tendrá una lista amplia, integrada por Las Tussi, BLAIR, Little Boogie, La Ferni, Cindy Cats, Mia Folino, Chechi de Marcos, 143leti, Tuli Acosta, Sofía de Ciervo y María Wolff.

Con este mapa de nominaciones, los Premios Gardel 2026 llegan con una foto amplia de la música argentina actual: una fuerte presencia del pop y la escena urbana, el peso sostenido del rock, el lugar propio del cuarteto y el folklore, y una nueva generación que empieza a disputar los premios centrales de la industria.