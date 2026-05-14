El Espacio Co abre un ciclo de teatro para infancias con la obra El viaje de Esculapio

La propuesta comenzará este sábado 16 de mayo, a las 17, en Moreno 60, en Villa Carlos Paz, con una función del Teatro de Títeres La Valija. La iniciativa busca sostenerse durante todo el año y sumar una programación especial en vacaciones de invierno, con grupos de Córdoba y de distintos puntos del país.

Este sábado 16 de mayo comenzará en Villa Carlos Paz un nuevo ciclo de teatro para infancias en Espacio Co, ubicado en Moreno 60.

La apertura estará a cargo del Teatro de Títeres La Valija, que presentará la obra El viaje de Esculapio desde las 17, en una propuesta pensada para el público infantil y familiar.

Según se informó, la idea es que este ciclo tenga continuidad a lo largo de todo el año, con una edición especial durante las vacaciones de invierno, y con la participación alternada de distintos grupos de Córdoba y también de otras provincias.

La obra que abrirá la programación parte de una historia clásica atravesada por humor, aventura y una mirada actual sobre los roles tradicionales. En escena aparece el rey Clodomiro, decidido a casar a su hija para que alguien se haga cargo del reino. Pero la princesa no está dispuesta a aceptar ese destino y quiere dejar en claro que es independiente y capaz de tomar sus propias decisiones.

Cuando el rey desoye su planteo, ella escapa, aunque termina en manos de la bruja Maruja, que busca quedarse con el reino. En ese contexto aparece Esculapio, un joven torpe pero ingenioso y bien intencionado, que emprende una aventura en la que incluso logra convertir al dragón en su amigo. Sin embargo, al momento de rescatar a la princesa, descubre que ella ya tomó la iniciativa y se dirige por sus propios medios a defender su castillo.

De esta manera, El viaje de Esculapio propone una historia de títeres con humor, acción y un mensaje que pone en juego la autonomía, la valentía y la posibilidad de romper con ciertos mandatos tradicionales.

Con este puntapié inicial, Espacio Co busca consolidar un ciclo estable para las infancias en la ciudad, sumando al teatro como parte de una agenda cultural pensada para el disfrute, la imaginación y el encuentro familiar.