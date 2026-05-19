Guido Kaczka ganó el Martín Fierro de Oro en una gala marcada por homenajes, emociones y sorpresas

La televisión argentina tuvo su gran noche en el Hotel Hilton de Puerto Madero, con conducción de Santiago del Moro y transmisión de Telefe. El máximo premio fue para Guido Kaczka, mientras que la ceremonia también dejó homenajes, sorpresas y fuertes mensajes de Rolando Graña y Romina Manguel sobre el oficio periodístico.

Los Premios Martín Fierro 2026 tuvieron este lunes su gran noche en el Hotel Hilton de Puerto Madero, donde APTRA distinguió a lo mejor de la televisión abierta argentina. La ceremonia, conducida por Santiago del Moro y transmitida por Telefe, reunió a figuras de todos los canales y terminó cerca de la madrugada con el momento más esperado: la entrega del Martín Fierro de Oro.

El máximo galardón quedó en manos de Guido Kaczka, que coronó una noche consagratoria. Antes del Oro, el conductor ya había ganado por Buenas noches familia en el rubro Entretenimientos y también había sido reconocido por su labor en conducción masculina. Al recibir la estatuilla principal, emocionado, resumió su vínculo con el medio con una frase directa: “La tele es mi vida”.

La gala tuvo varios momentos fuertes. Uno de los más celebrados fue el homenaje a Enrique Macaya Márquez, histórico periodista deportivo, presentado por Pablo Giralt, Pablo Varsky, Sebastián Vignolo y Diego Latorre. También emocionó el segmento In Memoriam, con Ángela Torres interpretando “Recuérdame” mientras se proyectaban los nombres de figuras fallecidas durante el último año.

Entre los principales ganadores de la noche, La Voz Argentina obtuvo el premio a Producción Integral y también fue reconocida como Big Show. En ese tramo, Nico Occhiato destacó el carácter federal del programa, mientras que Luck Ra cerró su intervención con un “Aguante Córdoba”, uno de los guiños más festejados por el público provincial.

MasterChef Celebrity volvió a mostrar su peso en la televisión de aire: ganó como Reality, sus jurados Damián Betular, Donato De Santis y Germán Martitegui fueron premiados en la categoría Jurados, Ian Lucas se llevó Revelación y Wanda Nara ganó como conducción femenina. Ese último premio fue uno de los más comentados de la noche y la propia conductora lo recibió con sorpresa.

En los rubros periodísticos, Mirtha Legrand fue reconocida por su labor periodística femenina por La noche de Mirtha, mientras que Rolando Graña ganó en labor periodística masculina por su trabajo en América Noticias y GPS. En noticieros, Telenueve al mediodía se impuso en el rubro diurno y Telefe Noticias ganó como noticiero nocturno.

La gala dejó además dos discursos con tono de defensa del oficio. Graña sostuvo que el reconocimiento llegaba “en un momento muy difícil para hacer periodismo en Argentina” y cuestionó los ataques del presidente Javier Milei contra la prensa, al señalar que no debería naturalizarse que un mandatario “se jacte de odiar a los periodistas”.

También tuvo un mensaje fuerte Romina Manguel, cuyo ciclo Opinión pública ganó como mejor programa periodístico. La conductora señaló que “cuesta mucho hacer tele hoy” y dejó una advertencia dirigida a sus colegas: “A todos esos que cuando nos verduguean y nos atacan están cruzados de brazos, sepan que a ustedes también les va a llegar el momento”.

La ficción también tuvo su espacio en una pantalla abierta donde ese género aparece cada vez más reducido. Tafí Viejo, verdor sin tiempo fue una de las producciones más premiadas, con reconocimientos como Ficción, Director para Eduardo Pinto y Mejor Actor para Luciano Cáceres. La voz ausente también se llevó estatuillas importantes, entre ellas Mejor Actriz para Gimena Accardi y Autor/Guionista.

En el resto de los rubros, LAM ganó como programa de Interés General, La Peña de Morfi fue elegido como Musical, Cortá por Lozano se quedó con Magazine, Por el mundo ganó en Viajes/Turismo, Ariel en su salsa fue reconocido en Gastronomía y Polémica en el bar se impuso como Humorístico/Actualidad. También hubo un empate en Programa de Servicios, donde fueron premiados ADN Buena Salud y Aire de Campo, ambos de la TV Pública.

La noche combinó celebración, homenajes, discursos emotivos y algunas tensiones propias de una ceremonia que volvió a mostrar el peso simbólico de la televisión abierta. En ese escenario, el cierre con el Oro para Guido Kaczka funcionó como reconocimiento a una trayectoria extensa, sostenida y todavía muy presente en la pantalla argentina.