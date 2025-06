María Mancuello, candidata a defensora del Pueblo: “Somos la única lista realmente opositora”

La candidata a defensora del Pueblo por el espacio Vecinos con Voz, cuestionó el silencio oficial sobre las elecciones del 29 de junio y aseguró que su propuesta representa una verdadera alternativa al oficialismo.

Con una fuerte crítica al actual defensor del Pueblo y al gobierno municipal, la candidata María Ángela Mancuello ofreció una entrevista en VillaNos Radio donde expuso los principales ejes de la campaña de Vecinos con Voz, espacio que completa su fórmula con Luis Farías como defensor adjunto. “Somos la única lista realmente opositora”, aseguró, y apuntó contra la falta de difusión institucional de los comicios: “Hay cero clima electoral porque el Poder Ejecutivo no se hace responsable de promocionar la campaña. Solo le interesa que siga ejerciendo el señor Curvino, que todos sabemos que no fue eficiente en sus funciones”.

Desde el espacio vienen trabajando con recorridas territoriales, encuentros con vecinos y actividad en redes sociales. Según Mancuello, cada conversación refleja demandas ciudadanas que no están siendo atendidas: “El reclamo de los tarifazos, de que la ciudad está rota, sucia, que el defensor no aparece”.

Compromiso ambiental y territorial

Mancuello explicó que su candidatura no surge de la improvisación, sino de un trabajo sostenido en el territorio y una larga militancia en causas sociales y ambientales. En ese sentido, destacó: “No soy una paracaidista. Soy denunciante de la situación de El Pantanillo con nombre y apellido desde 2018. Lo llevé hasta el Ministerio de Ambiente. Invisibilizar estas causas es ir en contra de la calidad de vida de los ciudadanos”.

Además, recordó que su postulación fue respaldada por la mayoría de Carlos Paz Despierta y por otras organizaciones sociales y políticas que se sumaron al espacio Vecinos con Voz. “Desde un principio pensamos en presentarnos para la Defensoría. Queríamos unir a toda la oposición que está disconforme con el gobierno actual y con un defensor funcional al poder”, subrayó.

Una Defensoría sin independencia

Mancuello también hizo un balance de las gestiones anteriores en la Defensoría del Pueblo. Valoró la labor de Alejandro Luchessi, pero fue muy crítica con los otros dos defensores: “Sabemos que el actual tiene una imagen nefasta. Lo llaman el ‘Defensor del Sueldo’. Y el anterior tampoco hizo nada. Mientras el defensor sea de la misma línea del gobierno, no va a ejercer el contrapeso que debería tener”.

Consultada sobre el lugar de las mujeres en el espacio, subrayó que la mayoría de quienes impulsan su candidatura son mujeres, y destacó su sensibilidad frente a las problemáticas que atraviesan distintos sectores: “Hablo de las trabajadoras, no solo de quienes están en relación de dependencia, sino también de las profesionales, las amas de casa… Hoy nos toca la oportunidad a nosotras”.

Ejes de trabajo y preocupación por la participación

Entre las prioridades que se propone su equipo si accede a la Defensoría, mencionó el control del gasto público, el fortalecimiento de la seguridad, y una labor decidida en áreas vulnerables como la niñez, la vejez, la educación y los derechos ambientales. “Hay un presupuesto, hubo un resultado, y cuando ves dónde se puso el dinero, se dejaron completamente de lado las áreas sensibles. Todo el mundo se queja de que paga mucho, pero no ve mejoras en su calidad de vida”, advirtió.

También manifestó preocupación por la escasa participación en los procesos electorales: “Nos preocupa. La gente no tiene conocimiento de que hay una elección. Y el gobierno no hace nada para promoverla. Está claro que no le interesa que esta elección funcione”.

Llamado al voto

Con respecto al electorado, envió un mensaje directo al personal municipal: “Que se animen. Si los abordan con audios o llamados que no corresponden, que denuncien. No podemos seguir alimentando al verdugo”.

Y concluyó con un pedido a la ciudadanía: “Que se informen. Que conozcan todas las propuestas. No se vota por quién habla mejor o peor, sino por quién realmente nos representa. No desperdiciemos esta herramienta, porque si el día de mañana no la tenemos, la vamos a lamentar muchísimo”.

