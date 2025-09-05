Llaryora inauguró el nuevo edificio de la escuela ProA en La Falda

El establecimiento educativo tiene especialidad en desarrollo de software y capacidad para 180 alumnos. La infraestructura tuvo una inversión de más de 3.000 millones de pesos entre la construcción y el equipamiento informático. El mandatario comprometió aportes por 700 millones de pesos para obras de infraestructura y entregó equipamiento para la Guardia Local de Prevención y Convivencia.

En la ciudad de La Falda, el gobernador Martín Llaryora inauguró oficialmente el nuevo edificio de la escuela ProA, con orientación en desarrollo de software y con capacidad para 180 alumnos.

La inversión provincial fue de más de 3.000 millones de pesos entre la construcción y el equipamiento informático.

La obra edilicia abarca una superficie de 1.596 y comprende amplios espacios destinados a aulas, talleres, laboratorios, salones de usos múltiples, salas de informática, de arte y de ciencias.

Para acompañar el proceso educativo en una especialidad que avanza con gran dinamismo, el establecimiento dispone con equipamiento informático compuesto por 33 PC de laboratorio, 5 impresoras láser monocromáticas, 2 impresoras láser color, 38 UPS, 7 pizarras digitales electrónicas, 7 proyectores multimedia. 4 set de parlantes, 5 PC en el área administrativa y sistema de WIFI en todo el establecimiento.

En ese sentido, el gobernador aseguró que “uno entra a esta escuela y se sorprende, porque no es un edificio diseñado para el sistema tradicional, se van a encontrar con una tecnología que también sorprende. Ahora van a contar con los lugares específicos y con los espacios naturales que tendrían que haber tenido desde el primer momento” .

“Acá estamos formando emprendedores, y deseamos que cada uno de ellos encare un emprendimiento y ojalá encare un unicornio que modifique al mundo y haga la vida mejor. En esta escuela les van a dar alas, vuelven alto y vuelen bien”, agregó el mandatario.

Con esta apertura, los estudiantes podrán cursar sus estudios de nivel secundario enfocados en las tecnologías de la información y la comunicación.

A su turno, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, expresó: «Hoy estamos cumpliendo un sueño más en Córdoba: un proyecto que toma alas para la educación de nuestra provincia».

Josefina Gómez, directora del establecimiento, sostuvo que la comunidad educativa, la ciudad y la provincia de Córdoba viven un día histórico. “La inauguración de la sede de la Escuela PROA en La Falda es mucho más que la apertura de un edificio, es la apertura de nuevas oportunidades que garantizan igualdad, crecimiento y posibilidad de construir un futuro mejor”, expresó la docente.

Mientras que, el intendente Javier Dieminger agradeció la inversión en educación y valoró que, como ciudad turística, “lo que se invierte en Córdoba en eventos culturales, deportivos y turísticos, generan un motor económico genuino. Por eso en La Falda acompañamos a la Provincia en estas gestiones” .

Fondos por 700 millones de pesos para obras y equipamiento

En la oportunidad, el gobernador anunció el envío de 400 millones de pesos para la pavimentación de la Avenida Italia, mejorando el ingreso a la localidad, y otros 300 millones de pesos para obras de pavimentación y adoquinado en el sector, que permita llegar a la escuela en las mejores condiciones.

Al mismo tiempo, la Provincia aportará 2 ambulancias para el traslado de pacientes, 40 millones de pesos para ampliar la Sala Cuna, 30 millones al cuartel de Bomberos Voluntarios, y 5 millones de pesos para cada una de las instituciones que trabajan con la comunidad.

En paralelo, 28 vecinos de la ciudad de La Falda fueron beneficiados con créditos del Banco de la Gente, con una inversión provincial de más de 9 millones de pesos; y dos familias pudieron acceder a la escritura definitiva de su inmueble.

Estuvieron presentes, además, los ministros de Gobierno, Manuel Calvo; y de Salud, Ricardo Pieckenstainer; legisladores y demás autoridades.

Entrega de computadoras

Llaryora entregó 345 netbooks del Programa Tecno Presente, destinados a instituciones educativas en el departamento Punilla.

Este programa provincial promueve la integración de tecnología digital en el sistema educativo de Córdoba.

Su propósito es potenciar el aprendizaje de los estudiantes mediante la combinación de equipamiento, capacitación docente y acompañamiento institucional..

Equipamiento en seguridad

El gobernador entregó equipamiento que permitirá mejorar la tarea de la Guardia Urbana local.

Entre ellos se destacan 2 camionetas, 11 chalecos y 8 armas no letales, con una inversión provincial total superior a los 95 millones de pesos.