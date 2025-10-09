La Provincia licitó otro tramo de la Ruta 28: más conectividad para Punilla, Cruz del Eje y Pocho

Tiene una longitud de 7 km, entre el río Yuspe y el Hotel Municipal de Tanti. El asfaltado garantiza mejor transitabilidad para residentes locales, promueve el turismo de la región y se convertirá en un nuevo atractivo turístico

El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, licitó un tramo más de pavimentación de la Ruta Provincial 28, cuya traza atraviesa las Sierras Grandes y ofrece paisajes de altura que la posicionan como una de las rutas escénicas más atractivas de Córdoba.

Pronto serán habilitados los dos primeros tramos asfaltados: Tanti – Cerro Blanco (9,34 km) y Tala Cañada – Taninga (13.2 km). En tanto, en los próximos días comienzan los trabajos de pavimentación entre el puente existente sobre el río Guaspa y la ladera oeste de la bajada hacia el río Yuspe. Son 18 km en zona montañosa.

La Ruta Provincial 28 está enmarcada en paisajes montañosos majestuosos. Con la pavimentación se convertirá en un nuevo atractivo turístico de la provincia y mejorará significativamente la transitabilidad para los lugareños.

El nuevo segmento que se asfaltará se extiende en dirección Sureste – Noroeste, en una longitud de 7 km entre el río Yuspe y el Hotel Municipal de Tanti, que está ubicado pasando la reserva de Cerro Blanco.

La Dirección Provincial de Vialidad licitó la obra con un presupuesto oficial de 34.643.514.016 pesos. La obra contempla la ejecución de carpeta de concreto asfáltico de 6.70 metros y banquinas de 2.50 metros. En aquellos tramos de traza nueva se incorporan los cruces necesarios para mantener las líneas de escurrimiento sin variabilidad.

El acto licitatorio estuvo encabezado por el director de Vialidad Provincial, Martín Gutiérrez, acompañado por el intendente de Tanti, Emiliano Paredes, el legislador por el Departamento Pocho, Jorge Heredia y representantes de los oferentes.

Gutiérrez destacó: “Es una de las obras más importantes de la gestión del Gobernador Martín Llaryora que marca el compromiso con el noroeste cordobés a través de esta vía de comunicación que va a permitir vincular los departamentos Punilla, Cruz del Eje y Pocho para promover el turismo y la producción”.

Presentaron ofertas las empresas viales A.Fe.Ma S.A., Boetto y Butigliendo S.A, Paolini Hnos S.A. y Vial RG S.A.