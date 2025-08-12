La mejor noticia: Galo fue aceptado para el tratamiento Cytotron en México

La familia de Tanti recibió la confirmación de que el niño podrá iniciar el protocolo experimental que se hizo conocido por la película de Netflix Los dos hemisferios de Lucca. Ahora esperan la fecha de inicio y mantienen activa la campaña solidaria “Todos por Galo”.

La familia de Galo, el niño de Tanti que impulsa una campaña solidaria para acceder a un tratamiento en México, recibió la noticia que esperaba: el equipo de neurólogos de la clínica NeuroCytonix, bajo la supervisión del doctor Roberto Trujillo, confirmó que el paciente es elegible para el protocolo Cytotron.

Johana, mamá de Galo, compartió la novedad en un video publicado en Instagram, luego de una videollamada con la pediatra de la clínica. “El mensaje que estábamos esperando. Cuánta alegría. Galo fue aprobadísimo para realizar el tratamiento. En unos días vamos a estar confirmando la fecha disponible”, expresó. Agradeció a todas las personas que apoyan la causa y pidió seguir difundiendo la campaña.

El Cytotron es un tratamiento experimental para la regeneración del sistema nervioso que ganó notoriedad a partir de la película de Netflix Los dos hemisferios de Lucca, inspirada en un caso real. NeuroCytonix, empresa biotecnológica fundada en 2017 por el Dr. Trujillo y con sede en Monterrey, desarrolla esta y otras tecnologías médicas innovadoras.

Una historia de lucha desde el nacimiento

Yohana y Ariel son los papás de Galo y Gino, mellizos nacidos el 26 de diciembre de 2022, con apenas 34 semanas de gestación. La prematurez obligó a que ambos permanecieran internados un mes y medio en terapia intensiva. Tras el alta, llegó un diagnóstico inesperado: Galo tenía daño cerebral por hipoxia perinatal, lo que derivó en parálisis cerebral y microcefalia, una condición que no había sido detectada durante el embarazo.

Cómo ayudar

La campaña “Todos por Galo” continúa activa para cubrir los gastos del tratamiento y la estadía en México. Quienes deseen colaborar pueden buscar el alias Todos.por.galo o contactarse a través de:

Instagram: @todosporgalo

@todosporgalo Teléfono mamá: 3541-319802

3541-319802 Teléfono papá: 3541-389433

“Cada aporte, cada mensaje y cada difusión nos acerca un paso más. Gracias por ser parte de este camino”, expresó Johana.