La Falda presentó la Gran Peña Solidaria “Juntos por el Hospital”

El evento busca recaudar fondos para instalar paneles solares en el Hospital Municipal, promoviendo un servicio más sustentable y eficiente.

La Municipalidad de La Falda presentó oficialmente la Gran Peña Solidaria “Juntos por el Hospital”, una iniciativa con fines 100% solidarios que permitirá recaudar fondos para la instalación de paneles solares en el Hospital Municipal.

La conferencia de prensa se realizó este jueves en el Salón Leopoldo Marechal y contó con la participación del intendente Javier Dieminger, el secretario de Salud, Fabio Mennitte, el intendente de Valle Hermoso, Daniel Spadoni, el intendente de Huerta Grande, Germán Corazza, y el secretario de Hacienda y Gobierno de Villa Giardino, Guillermo Palma, junto a autoridades municipales, concejales, representantes de instituciones, vecinos y medios de prensa.

Dieminger explicó que el objetivo es “seguir reduciendo costos para poder invertir en cuestiones necesarias. Queremos que vuelva el servicio de cirugía y también abrir un quirófano, pero para eso se necesitan recursos. Por eso estamos trabajando en este proyecto para adquirir paneles solares que nos permitan ahorrar en el uso de energía eléctrica y destinar esos fondos a otros aspectos”.

En la misma línea, Mennitte sostuvo que “desde el inicio de la gestión se plantearon objetivos de crecimiento, por eso se quiere seguir apostando a que el hospital siga brindando un servicio regional, no solo en nuestra ciudad”.

Tras las exposiciones, los asistentes compartieron consultas y reflexiones sobre la propuesta, que apunta a fortalecer la infraestructura sanitaria de toda la zona.

La Gran Peña Solidaria “Juntos por el Hospital” se realizará el jueves 20 de noviembre a partir de las 20 horas, con grupos de danza y música, sorteos, un sector para niños, buffet y múltiples atractivos.

El bono contribución tendrá un valor de $5.000 y podrá adquirirse desde la próxima semana en la Secretaría de Turismo. Los menores de 10 años ingresarán de manera gratuita.