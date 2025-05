Gispert y la oferta electoral para la elección del defensor del Pueblo: “Hay una sola propuesta disruptiva, lo demás es biri biri”

El legislador provincial y referente del Frente Cívico aseguró que fracasó el intento de construir una propuesta electoral común para enfrentar al oficialismo en la elección del defensor del Pueblo. También se refirió al presente del espacio Juntos por Carlos Paz y al alejamiento de Emilio Iosa tras las elecciones de 2023. “No es nuestro adversario, es una mala experiencia, nada más”, afirmó.

A pooco más de un mes de las elecciones para defensor del Pueblo en Villa Carlos Paz, el escenario político local se presenta fragmentado y sin una propuesta unificada por parte de la oposición. Así lo expresó el legislador provincial por Punilla, Walter Gispert, en diálogo con VillaNos Radio, donde repasó los intentos fallidos de conformar una lista única, analizó el presente del espacio Juntos por Carlos Paz y marcó distancia con el excandidato Emilio Iosa.

“En el caso del Frente Cívico, hicimos un esfuerzo para poder conformar una lista de Defensoría del Pueblo única para enfrentar al gobierno. Fracasamos. Y la verdad que es una decepción”, señaló Gispert, y agregó que el objetivo era presentar “una propuesta electoral de alternancia al actual gobierno”, algo que ya habían intentado en 2023 dentro de la coalición Juntos por Carlos Paz.

Aquella alianza opositora, que integraban el Frente Cívico y Carlos Paz Despierta, entre otros espacios, “explotó por todos lados por la crisis de Carlos Paz Despierta y por la ida de Iosa al peronismo”.

Una elección sin lista propia, pero con postura definida

El Frente Cívico resolvió no participar con candidatos en los comicios del 29 de junio, aunque eso no impide que sus referentes tomen posición. “Nosotros no presentamos candidatos, lo que planteamos es que hay que ir a votar, pero sí le decimos a nuestra gente que no voten al oficialismo”, sostuvo Gispert, en referencia a la candidatura de Víctor Curvino.

El legislador explicó que la falta de acuerdo tuvo que ver, entre otras razones, con la dificultad de construir liderazgos competitivos: “Tiene mucho que ver con no lograr candidaturas expectables. Eso también actúa como elemento disruptivo”.

Además, consideró que algunos sectores ven la Defensoría del Pueblo como un trampolín para posicionarse de cara a futuras elecciones municipales, lo cual también obstaculizó los acuerdos. “El poder juega”, resumió.

Intento fallido de alianza más amplia

Gispert confirmó que hubo conversaciones con sectores del peronismo provincial, particularmente con dirigentes vinculados al exgobernador Juan Schiaretti. “Sí, estuvimos hablando con el peronismo que está identificado con Schiaretti. Pero ellos resolvieron presentar una lista completa”, explicó, aunque se diferenció: “Nuestra idea era construir una alternativa con características independientes”.

Sin embargo, reconoció que no están en condiciones de cuestionar a quienes sí decidieron participar. “Yo no me voy a poner, sobre todo que no presentamos lista, a cuestionar a los que sí lo hicieron”.

Más allá de las estrategias, el referente del Frente Cívico volvió a plantear la necesidad de revisar el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo: “Cualquier dirigente político sabe que la gente sostiene la necesidad de que se deje de gastar plata en el Defensor del Pueblo. Ahora, si vamos a sostener el mismo proceso, el resultado me parece que se va a repetir”.

Críticas al debate actual y única propuesta disruptiva

Consultado por las seis listas que competirán en esta elección, Gispert fue tajante: “Lo único disruptivo que he visto en esta campaña es este dirigente que dice que van a renunciar si no pueden cerrar la defensoría (Santiago Juliá). Es lo único, lo demás es biri biri, una cuestión voluntarista”.

El legislador dejó entrever que, salvo excepciones, no hay propuestas concretas para reformar el rol institucional del defensor del Pueblo, una figura que, según expresó, ha perdido legitimidad ante gran parte de la sociedad.

“Hay que empezar de cero”

Respecto a Juntos por Carlos Paz, espacio que lo tuvo como referente en 2023 junto a Emilio Iosa, entre otros dirigentes, Gispert aclaró que la experiencia quedó trunca y que se requiere una nueva construcción. “Hay que empezar de cero”, sostuvo, y agregó que ese proceso deberá basarse en “la construcción colectiva”, aunque con reglas claras desde el inicio.

“Uno no puede aclarar la lealtad. La lealtad uno la tiene que demostrar”, sentenció.

También se refirió con dureza a Iosa, quien fue el candidato a intendente por ese espacio: “Nosotros fuimos a la elección con él, sacamos 10.000 votos. De esos, 9.500 lo votaron a Juez. Y al otro día Iosa se hizo peronista. Es muy difícil. No hay unidad posible en esto”.

Para Gispert, lo que Iosa representaba como renovación política terminó siendo una decepción: “Era la esperanza de una persona que venía a cambiar la política, pero repitió todos los procesos que criticó”.

Por último, reiteró que el adversario político del Frente Cívico no es el médico sanitarista, sino “un sistema de gobierno que se ha instalado, que lo lidera Avilés, en donde ha hecho de la ciudad, a través del voto popular, un gobierno autoritario”.