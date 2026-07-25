Fórmula 1: Norris consiguió la pole en el Hungaroring y Colapinto largará 13°

El argentino avanzó a la Q2 y quedó a menos de dos décimas de Pierre Gasly. Lando Norris consiguió la pole y la carrera se disputará este domingo desde las 10.

Franco Colapinto completó una sólida recuperación en el Hungaroring y terminó 13° en la clasificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, después del accidente que había sufrido durante la segunda práctica del viernes.

El piloto argentino consiguió superar el primer corte y avanzó a la Q2, donde registró un tiempo de 1 minuto, 19 segundos y 27 milésimas. Ese resultado lo ubicó en la séptima fila de la grilla para la carrera de este domingo.

Muy cerca de Gasly

Colapinto quedó inmediatamente detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, quien terminó 12° con un tiempo de 1m18s844.

La diferencia entre ambos fue de apenas 183 milésimas, una distancia reducida que volvió a mostrar la paridad entre los dos autos del equipo francés.

En la Q1, el argentino había marcado 1m19s771 y finalizado 14°, mientras que Gasly quedó un puesto por delante con solo 30 milésimas de ventaja. Ambos Alpine consiguieron superar el primer corte, pero no pudieron ingresar entre los diez mejores de la jornada.

Una recuperación después del accidente

El resultado adquirió mayor valor por las dificultades que Colapinto había atravesado durante el comienzo del fin de semana.

El viernes no participó de la primera práctica y apenas pudo completar 11 vueltas en la segunda, después de perder el control del Alpine en la última curva y golpear con la parte trasera contra las defensas.

Los mecánicos trabajaron durante la noche para reconstruir el monoplaza y el argentino pudo regresar normalmente a la pista este sábado. En la tercera práctica terminó 14° y luego mejoró una posición durante la clasificación.

Colapinto partirá por delante de Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Alexander Albon, Sergio Pérez, Valtteri Bottas y Lance Stroll, entre otros pilotos que quedaron eliminados durante las primeras dos etapas clasificatorias.

Norris consiguió la pole

Lando Norris obtuvo la primera posición de largada con McLaren, después de superar por apenas 12 milésimas a Lewis Hamilton.

Charles Leclerc terminó tercero, seguido por el líder del campeonato, Kimi Antonelli. Oscar Piastri fue quinto, Max Verstappen sexto, George Russell séptimo e Isack Hadjar octavo.

Hamilton quedó bajo investigación por una posible obstrucción a Piastri durante la clasificación. Por ese motivo, su lugar en la primera fila todavía debe considerarse provisional hasta que los comisarios publiquen una resolución.

El Gran Premio de Hungría se correrá este domingo desde las 10 de Argentina, con transmisión de Fox Sports y Disney+ Premium. Colapinto intentará avanzar desde el 13° puesto en un circuito donde la posición de largada suele adquirir especial importancia.