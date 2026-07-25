Huracán venció a Banfield y comenzó el Clausura con una sonrisa

El Globo se impuso por 1-0 en el estadio Tomás Adolfo Ducó con un gol del ecuatoriano Jordy Caicedo. Al Taladro le anularon un tanto por posición adelantada.

Huracán derrotó el viernes por 1-0 a Banfield en Parque Patricios y comenzó con una victoria su participación en la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Jordy Caicedo, a los 19 minutos del segundo tiempo, marcó el único gol del encuentro. El delantero controló la pelota dentro del área tras un córner, se desprendió de la marca de Nicolás Meriano y definió de volea entre las piernas del arquero Facundo Sanguinetti.

El equipo dirigido por Diego Martínez asumió la iniciativa desde el comienzo y generó las primeras oportunidades. Sanguinetti respondió ante los intentos de Juan Bisanz y César Ibáñez y sostuvo el empate durante una primera etapa en la que el Globo manejó el juego, pero no consiguió transformar su dominio en goles.

Banfield encontró su mejor momento al comenzar el complemento. A los siete minutos, Tiziano Perrotta conectó de cabeza una acción iniciada desde un tiro de esquina y envió la pelota a la red, pero el tanto fue invalidado por una posición adelantada de Bruno Sepúlveda. El VAR revisó la jugada y ratificó la decisión.

Huracán reaccionó y volvió a adelantarse en el campo. Después de otra gran intervención de Sanguinetti ante Bisanz, apareció Caicedo para convertir el 1-0 y quebrar la resistencia del conjunto conducido por Pedro Troglio.

Con la ventaja, el Globo retrocedió algunos metros y reforzó su defensa. Banfield tuvo más tiempo la pelota durante el tramo final, pero no encontró claridad para exigir a Hernán Galíndez y terminó sin poder alcanzar la igualdad.

Huracán defendió la diferencia durante los seis minutos adicionados y consiguió sus primeros tres puntos del Clausura. Banfield, pese a la reacción mostrada al comenzar el segundo tiempo, regresó con las manos vacías.

Lo que viene

Banfield recibirá a Sarmiento el martes 28 de julio, a las 19, por la segunda fecha de la Zona B.

Huracán visitará a Independiente Rivadavia de Mendoza el jueves 30, desde las 19.