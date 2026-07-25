Platense rescató un empate agónico ante Unión en Vicente López

El Calamar y el Tatengue igualaron 2-2 por la primera fecha del Clausura. Unión había dado vuelta el resultado, pero Bautista Merlini apareció sobre el final y, tras una revisión del VAR, selló la igualdad.

Platense y Unión empataron 2-2 el viernes 24 de julio en el estadio Ciudad de Vicente López, por la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El Calamar se puso en ventaja a los 24 minutos del primer tiempo, cuando Tomás Fagioli intentó rechazar una llegada local y terminó enviando la pelota contra su propio arco. En el complemento, Juan Pablo Ludueña, a los 26 minutos, y Cristian Tarragona, de penal a los 33, dieron vuelta el marcador para Unión. Bautista Merlini estableció el empate definitivo a los 44.

El encuentro comenzó con mucha intensidad, aunque con pocas situaciones claras. Platense encontró la apertura después de una intervención de Nicolás Retamar y el desafortunado despeje de Fagioli, que dejó sin posibilidades al arquero Matías Mansilla.

Unión reaccionó durante el segundo tiempo y alcanzó la igualdad con un cabezazo de Ludueña, quien apareció libre dentro del área para vencer a Juan Pablo Cozzani.

Pocos minutos después, el VAR llamó al árbitro Sebastián Martínez para revisar un empujón de Mateo Mendia sobre Valentín Cerrudo. El juez sancionó penal y Tarragona convirtió el 2-1, completando la remontada del conjunto santafesino.

Platense adelantó sus líneas y buscó el empate durante el tramo final. La recompensa llegó mediante Merlini, quien había ingresado pocos minutos antes y definió después de una asistencia de Nicolás López.

La acción fue anulada inicialmente por una supuesta posición adelantada, pero el VAR corrigió la decisión y confirmó el gol que le permitió al Calamar rescatar un punto en su debut.

Lo que viene

Platense visitará a Instituto el miércoles 29 de julio, a las 21.30, en el estadio Juan Domingo Perón de Alta Córdoba.

Unión tendrá postergado su partido de la segunda fecha ante Lanús por la participación del Granate en una competencia continental. Su próximo compromiso será el sábado 1 de agosto, a las 15.30, como visitante ante Gimnasia de Mendoza. Luego recibirá a Lanús el jueves 6, a las 19.