jueves, julio 23, 2026
Facebook Instagram X Youtube
Home Sociedad Jueves fresco y con viento antes de un viernes más frío en...

Jueves fresco y con viento antes de un viernes más frío en Villa Carlos Paz

El cierre del jueves será fresco en Villa Carlos Paz, mientras que el viernes tendrá un amanecer frío, nubosidad variable y una máxima de entre 15 y 17 grados.

La temperatura volverá a descender durante la noche en Villa Carlos Paz, antes de un viernes que comenzará con valores bajos y mantendrá condiciones propias del invierno, aunque sin un cambio marcado en las máximas.

En lo que queda de este jueves 23 de julio, se espera cielo entre parcialmente nublado y algo nublado. Después de una máxima cercana a los 15 grados, la temperatura bajará hasta ubicarse alrededor de los 8 grados durante la noche.

El viento soplará desde el noreste con intensidad moderada y podrá presentar ráfagas de hasta 30 o 34 km/h durante las primeras horas de la tarde y el comienzo de la noche, para luego perder fuerza.

El viernes 24 de julio comenzará frío, con una mínima estimada de entre 4 y 5 grados. La mañana podría presentar abundante nubosidad, aunque el cielo tendería a mostrar algunos claros con el avance de la jornada.

La máxima se moverá entre los 15 y 17 grados, con viento que rotaría hacia el sur y ráfagas que podrían acercarse a los 30 km/h. No se esperan precipitaciones significativas.

El cambio más perceptible será el descenso durante la madrugada, mientras que por la tarde las temperaturas volverán a alcanzar valores similares a los registrados este jueves.

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
MÁS ARTÍCULOS

Sarampión: Salud reforzó la vigilancia por el regreso de viajeros del...

La actividad económica cayó por segundo mes consecutivo y se profundizó...

Llaryora: “Cada barrio que se suma a Cordobeses en Alerta baja...

Tanti avanza con obras de agua potable e iluminación en dos...