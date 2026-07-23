Jueves fresco y con viento antes de un viernes más frío en Villa Carlos Paz

El cierre del jueves será fresco en Villa Carlos Paz, mientras que el viernes tendrá un amanecer frío, nubosidad variable y una máxima de entre 15 y 17 grados.

La temperatura volverá a descender durante la noche en Villa Carlos Paz, antes de un viernes que comenzará con valores bajos y mantendrá condiciones propias del invierno, aunque sin un cambio marcado en las máximas.

En lo que queda de este jueves 23 de julio, se espera cielo entre parcialmente nublado y algo nublado. Después de una máxima cercana a los 15 grados, la temperatura bajará hasta ubicarse alrededor de los 8 grados durante la noche.

El viento soplará desde el noreste con intensidad moderada y podrá presentar ráfagas de hasta 30 o 34 km/h durante las primeras horas de la tarde y el comienzo de la noche, para luego perder fuerza.

El viernes 24 de julio comenzará frío, con una mínima estimada de entre 4 y 5 grados. La mañana podría presentar abundante nubosidad, aunque el cielo tendería a mostrar algunos claros con el avance de la jornada.

La máxima se moverá entre los 15 y 17 grados, con viento que rotaría hacia el sur y ráfagas que podrían acercarse a los 30 km/h. No se esperan precipitaciones significativas.

El cambio más perceptible será el descenso durante la madrugada, mientras que por la tarde las temperaturas volverán a alcanzar valores similares a los registrados este jueves.