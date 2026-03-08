El Grupo Scout Bartolomé Mitre celebró 60 años de historia en Villa Carlos Paz

El grupo scout conmemoró seis décadas de trayectoria con actividades al aire libre, reconocimientos y un encuentro que reunió a chicos, familias, exintegrantes y referentes de la comunidad en su predio histórico de barrio La Quinta.

El Grupo Scout Bartolomé Mitre celebró este fin de semana sus 60 años con una jornada especial en su predio de barrio La Quinta, en Villa Carlos Paz, donde confluyeron recuerdos, actividades compartidas y el reconocimiento a una historia construida a lo largo de varias generaciones.

La propuesta convocó a scouts, exdirigentes, familias, vecinos e instituciones de la ciudad, en un encuentro pensado no solo para recordar el camino recorrido, sino también para poner en valor la tarea cotidiana que el grupo sostiene en la formación de niños y jóvenes.

A lo largo de la celebración hubo distinciones a integrantes por su compromiso y trayectoria, además de espacios de convivencia y actividades vinculadas a la vida en la naturaleza, uno de los ejes centrales del movimiento scout.

Un aniversario atravesado por la identidad del grupo

Lejos de quedar reducido a un acto formal, el aniversario mantuvo el espíritu que caracteriza al scoutismo. La jornada incluyó momentos de encuentro entre distintas generaciones, propuestas recreativas y el clásico clima de comunidad que identifica al grupo desde sus inicios.

El cierre tuvo dos postales muy ligadas a esa identidad: un fogón tradicional y un campamento, como expresión de valores asociados a la solidaridad, el compañerismo, el respeto por la naturaleza y la construcción colectiva.

Durante la actividad también estuvieron presentes el intendente Esteban Avilés y la secretaria de Gabinete y Promoción Humana, Soledad Zacarías, quienes acompañaron el encuentro junto a los integrantes de la institución.

Con este aniversario, el Bartolomé Mitre volvió a reafirmar su lugar dentro de la vida social de Villa Carlos Paz, como una institución que durante seis décadas sostuvo una tarea formativa y comunitaria con fuerte presencia en la ciudad.