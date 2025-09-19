El Banco Central restringe el acceso a dólares financieros para directivos de bancos y casas de cambio

La medida apunta a frenar maniobras especulativas y reducir la presión sobre los mercados paralelos de divisas.

En medio de la creciente tensión financiera, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) decidió reinstaurar un cepo que limita el acceso a dólares para directivos de entidades bancarias y casas de cambio, con el objetivo de contener la escalada de operaciones especulativas en los mercados paralelos.

La resolución, formalizada mediante la comunicación A8332, vuelve a imponer una prohibición cruzada: quienes operen con divisas en el mercado oficial no podrán acceder a dólares financieros (MEP o CCL), y viceversa, durante un plazo de 90 días. Esta restricción ya había estado vigente hasta abril de este año y ahora se reimplanta en un contexto de marcada volatilidad cambiaria.

La decisión busca desactivar un circuito mediante el cual algunos operadores compraban dólares a precio oficial y luego los revendían a un valor más alto en los mercados financieros, obteniendo ganancias inmediatas en pesos y generando presión adicional sobre las cotizaciones.

La normativa alcanza a accionistas que posean al menos el 5% del capital de una entidad, directores, gerentes, síndicos y sus familiares directos, quienes deberán presentar una declaración jurada comprometiéndose a no realizar este tipo de operaciones durante los tres meses posteriores a cada intervención cambiaria.

Desde el BCRA señalaron que el objetivo principal es reducir el volumen de transacciones en los circuitos paralelos, que se dispararon en las últimas semanas, y descomprimir las expectativas devaluatorias en la previa del proceso electoral.