Detienen a dos policías por la muerte de un joven en Villa Parque Síquiman

La Fiscalía de Instrucción N° 2 de Villa Carlos Paz, a cargo del fiscal Ricardo Mazzuchi, dispuso en las últimas horas la detención e imputación de dos policías por la muerte de Samuel Tobares, un joven de 34 años, ocurrida el pasado 24 de noviembre en Villa Parque Síquiman, departamento Punilla.

De acuerdo a la información oficial, ambos efectivos quedaron imputados por el delito de homicidio preterintencional, en el marco de la causa que investiga el accionar policial durante el procedimiento en el que se produjo el fallecimiento del joven. La Fiscalía continúa con la recolección de pruebas y las diligencias de rigor.

La muerte de Samuel Tobares y el comienzo de la investigación

El caso se remonta al domingo 24 de noviembre, cuando Samuel Tobares falleció en una parada de colectivos ubicada a la vera de la ruta 38, en Villa Parque Síquiman. Según relataron familiares y vecinos a distintos medios regionales, el joven habría regresado de trabajar en colectivo y descendido alrededor de las 21:30, para luego comenzar a cruzar la ruta camino a su vivienda.

En ese momento, una patrulla policial se habría detenido para identificarlo y realizar un control. A partir de allí, allegados del joven describieron una situación de tensión y forcejeo que terminó con Tobares sin vida en el lugar, lo que derivó en una fuerte conmoción en la localidad y en el inicio de una investigación judicial.

La causa quedó a cargo del fiscal Mazzuchi, quien ordenó la realización de una autopsia en la Morgue Judicial y diversos peritajes para determinar con precisión qué ocurrió durante el procedimiento y cuál fue el rol de los efectivos que intervinieron.

Mientras se aguardan los resultados completos de los estudios forenses y las pericias, los dos policías permanecen detenidos e imputados por homicidio preterintencional, a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 2 de Villa Carlos Paz.