Convenio con la UCC: Villa Carlos Paz avanza con diagnóstico urbano en el barrio Santa Rita

Más de 100 estudiantes de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba realizaron un trabajo de campo que busca generar propuestas de mejora urbana alineadas con la Agenda 2030.

En el marco de un convenio de colaboración entre la Municipalidad de Villa Carlos Paz y la Universidad Católica de Córdoba (UCC), más de 100 estudiantes de la carrera de Arquitectura realizaron un relevamiento urbanístico en el barrio Santa Rita. La actividad se llevó a cabo como parte de un trabajo de campo de la Cátedra Diseño Urbano 3, dirigida por el magíster arquitecto Omar Paris, en el marco del proyecto de investigación Ciudad de los 15 minutos.

El relevamiento incluyó encuestas a vecinos y observaciones en el territorio. La próxima etapa se concretará en septiembre, cuando los estudiantes presenten sus propuestas de mejora urbana para ser evaluadas y debatidas junto a la comunidad.

El intendente Esteban Avilés valoró la iniciativa y sostuvo que “trabajamos junto a las instituciones para que nuestra ciudad siga desarrollándose de manera sostenible. Agradecemos a los docentes y estudiantes de la cátedra y a cada vecino que colaboró respondiendo la encuesta”.

Por su parte, el arquitecto Omar Paris explicó: “Los estudiantes hicieron entrevistas a los vecinos, y en septiembre vamos a presentar las propuestas para que la comunidad pueda ver y validar estos escenarios urbanos posibles. La idea es que la comunidad pueda interactuar con el proyecto de investigación”.

Desde la organización destacaron que el objetivo central es “fortalecer la articulación entre el sistema académico, la comunidad y el municipio para impulsar políticas públicas urbanas sostenibles”.

En palabras de Avilés: “Este tipo de instancias son clave porque nos permiten mirar el futuro de Villa Carlos Paz con visión estratégica y participativa”.