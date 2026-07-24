Boca venció a O’Higgins y viajará con ventaja a Chile por la Sudamericana

El Xeneize se impuso por 1-0 en la Bombonera con un gol de Miguel Merentiel, tras una gran asistencia de Leandro Paredes. La serie de los playoffs se definirá el próximo jueves en Rancagua.

Boca derrotó este jueves por 1-0 a O’Higgins de Chile en la Bombonera y tomó ventaja en la serie correspondiente a los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Miguel Merentiel, a los 44 minutos del primer tiempo, convirtió el único gol del encuentro después de recibir una precisa asistencia de Leandro Paredes, quien regresó rápidamente a la actividad tras disputar la final del Mundial con la Selección argentina.

El triunfo le permitió al conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena comenzar con el pie derecho su participación en el certamen continental, aunque la diferencia mínima dejó abierta la clasificación para la revancha en Chile.

O’Higgins mostró una postura valiente durante la primera etapa y consiguió incomodar al local con ataques rápidos. El debutante Álvaro Montero respondió cuando fue exigido y sostuvo el empate en un tramo en el que Boca tenía dificultades para controlar el partido.

Cuando el descanso parecía llegar sin goles, apareció la jerarquía de Paredes. El mediocampista habilitó con la parte externa del pie a Merentiel, quien quedó mano a mano con Omar Carabalí y definió con tranquilidad para establecer el 1-0.

En el complemento, Boca consiguió manejar mejor la pelota y encontró espacios principalmente por las bandas. Sebastián Villa, en su regreso al club, generó varias situaciones, mientras que los juveniles Leonel Flores y Dylan Gorosito aportaron intensidad y velocidad.

El Xeneize tuvo oportunidades para ampliar la ventaja, pero volvió a mostrar dificultades en la definición. O’Higgins se mantuvo dentro del partido hasta el final y obligó al conjunto argentino a defender la diferencia durante los últimos minutos.

Boca terminó celebrando una victoria necesaria, aunque deberá completar la tarea como visitante. Con un empate en la revancha avanzará a los octavos de final; una derrota por un gol llevará la serie a los penales.

Lo que viene

La revancha se disputará el jueves 30 de julio, a las 21.30 —hora argentina—, en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua. El ganador de la llave enfrentará a Deportivo Recoleta de Paraguay en los octavos de final.

Antes, Boca debutará en el Torneo Clausura de la Liga Profesional el domingo 26 de julio, a las 19.30, como visitante ante Deportivo Riestra.