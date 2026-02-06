Capilla del Monte en modo OVNI: el Festival Alienígena 2026 arranca con desfile, cuarteto y rock

El Festival Alienígena 2026 comenzará este viernes 6 de febrero en Capilla del Monte, con dos primeras noches que combinarán desfiles de disfraces y shows en vivo, con figuras como Fernando Bladys y la banda Los Tipitos sobre el escenario de 5 Esquinas.

Del 6 al 15 de febrero, el Festival Alienígena 2026 volverá a convertir a Capilla del Monte en un punto de encuentro para visitantes de toda la provincia de Córdoba, de distintas regiones del país e incluso turistas internacionales, que se acercan para vivir una experiencia ligada al fenómeno OVNI y a la identidad local.

La propuesta impulsada por el Municipio incluye desfiles temáticos, shows artísticos, un ciclo de conferencias especializadas con expositores como Ricardo González, talleres de armado de muñecos alienígenas, noches de astroturismo y proyecciones de películas del género, consolidando al festival como uno de los eventos distintivos del verano en la localidad.

Primera noche: desfile inaugural y cuarteto con Fernando Bladys

La apertura del festival será el viernes 6, desde las 21:30, con el desfile inaugural de disfraces por las calles céntricas, en una noche en la que el colorido y las intervenciones temáticas serán protagonistas.

Luego, la actividad se trasladará al escenario principal de 5 Esquinas, donde se presentará la banda Playmobil y el set de cierre de La Retro de Jota FM. El punto fuerte de la jornada llegará con el show de Fernando Bladys, uno de los referentes del cuarteto cordobés, con un espectáculo pensado para convocar a distintas generaciones de vecinos y turistas.

Segunda noche: desfile final y show de Los Tipitos

El sábado 7, la segunda noche del Festival Alienígena comenzará con el desfile final y la premiación de los concursos de disfraces, instancia en la que se reconocerá la creatividad y el trabajo de quienes participan de las propuestas temáticas del evento.

Más tarde, nuevamente en el escenario de 5 Esquinas, se presentarán las bandas Nawwan, Marcianos y un tributo a Enanitos Verdes, en la previa del show central de Los Tipitos, una de las bandas de rock argentino con larga trayectoria y fuerte vínculo con el público.

Desde el Municipio señalan que el Festival Alienígena se consolida año tras año como un patrimonio cultural de la región, no solo por la cantidad de visitantes que convoca, sino por su capacidad de articular propuestas artísticas, turísticas y de divulgación en torno al fenómeno OVNI y a la identidad de Capilla del Monte.