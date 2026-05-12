Buen tiempo en Villa Carlos Paz: martes a pleno sol y miércoles fresco

El SMN anticipa dos jornadas estables en Villa Carlos Paz y Punilla. Este martes 12 se perfila con sol durante buena parte del día, una máxima de 21° y una mañana muy fría, con 0°. Para este miércoles 13, el tiempo seguirá firme, con 19° de máxima y sin precipitaciones.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Villa Carlos Paz muestra un tramo de tiempo bien estable, con cielo despejado o algo nublado por momentos, sin lluvias y con amplitud térmica marcada.
Para hoy, martes 12, no se esperan precipitaciones en ningún momento del día. La jornada arrancará con una mañana muy fría, de apenas 0°, y con viento suave de 7–12 km/h. Después, con sol pleno, la temperatura subirá hasta una máxima de 21°, antes de volver a bajar hacia la noche, cuando se ubicará en torno a 12°.
El miércoles 13 mantendrá la misma tendencia de estabilidad. El día comenzará con unos 8° y también con 0% de probabilidad de precipitaciones. Hacia la mañana seguirá firme, con registros cercanos a 7°, y por la tarde la temperatura llegará a una máxima de 19°. Ya en la noche, el ambiente volverá a sentirse fresco, con valores alrededor de 11° y viento leve.
Para tener en cuenta: más allá del buen tiempo, el dato principal pasa por el frío de primera hora, sobre todo hoy, con una mañana que arranca en 0°.