“Postales del Futuro”: Mayu Sumaj impulsa encuentros para pensar un entorno más sustentable

La comuna continúa con actividades del proyecto Mayu Sumaj Sustentable, a través de encuentros orientados a planificar intervenciones con especies nativas y fortalecer la producción destinada a futuros espacios verdes.

La Comuna de Mayu Sumaj informó que continúa desarrollando espacios de encuentro y formación con vecinos y vecinas en el marco del proyecto Mayu Sumaj Sustentable, una iniciativa vinculada a la planificación ambiental y al cuidado del paisaje local.

Una de las propuestas en marcha es el taller “Postales del Futuro”, un espacio participativo que invita a pensar el paisaje de la localidad desde una perspectiva sostenible, incorporando especies nativas y proyectando intervenciones en distintos puntos del ejido.

Durante los encuentros se trabaja en la planificación de cultivos, el fortalecimiento del vivero y la producción de especies que luego serán destinadas a futuras plantaciones en espacios verdes.

Desde la comuna señalaron que estas instancias favorecen el intercambio de saberes y la construcción colectiva de un entorno con mayor biodiversidad.

Con este tipo de acciones, Mayu Sumaj busca seguir consolidando una agenda ambiental orientada al desarrollo sustentable y al cuidado del entorno natural.