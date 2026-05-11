Cuarta Marcha Federal Universitaria: el reclamo vuelve a la calle con eje en la ley de financiamiento y los salarios

La movilización se realizará este martes 12 de mayo en distintos puntos del país y tendrá su acto central en Plaza de Mayo desde las 17. La convocatoria reúne a rectores, estudiantes, docentes y nodocentes en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la recomposición salarial y más fondos para el funcionamiento de las universidades, los hospitales universitarios y el sistema científico.

La comunidad universitaria volverá a movilizarse este martes en la cuarta Marcha Federal Universitaria, una protesta nacional que tendrá réplicas en varias ciudades y que buscará reinstalar en la agenda pública el conflicto por el financiamiento de las casas de estudio. En la Ciudad de Buenos Aires, distintas facultades de la UBA marcharán desde puntos previos hacia Plaza de Mayo, donde está previsto el acto central a las 17, mientras que en Córdoba también habrá una convocatoria propia con concentración en Ciudad Universitaria y cierre en el centro.

El núcleo del reclamo vuelve a ser el mismo que atravesó las marchas anteriores: la exigencia de que el Gobierno nacional aplique de manera efectiva la Ley de Financiamiento Universitario y recomponga con urgencia los salarios docentes y nodocentes. La UBA, al formalizar su adhesión, pidió además la actualización y transferencia de partidas de funcionamiento, en especial las vinculadas con salud, para sostener la actividad de sus hospitales universitarios.

La consigna que ordena la protesta quedó explicitada también en los documentos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y del frente universitario: “Cumplan la ley”. En una declaración difundida en abril, el CIN, la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de Universidades Nacionales sostuvieron que sin esa norma “la universidad pública y la ciencia nacional agonizan”, denunciaron el incumplimiento del Poder Ejecutivo y remarcaron que sin salarios dignos no hay universidad de calidad.

La previa de esta nueva marcha llega, además, con números que explican la magnitud del malestar. Según un relevamiento publicado por Chequeado, en el primer cuatrimestre de 2026 el presupuesto destinado a universidades cayó 7,9% real frente a 2025 y 30,7% respecto de 2023; los gastos de funcionamiento retrocedieron 17,2% interanual y 40,8% frente a 2023; y los salarios docentes acumularon una pérdida real de 34,2% desde noviembre de 2023.

En ese marco, la marcha del martes también aparece atravesada por una disputa institucional. La ley de financiamiento, aprobada por el Congreso en 2025 y ratificada luego del veto presidencial, quedó judicializada después de un fallo del 7 de mayo que suspendió su aplicación y habilitó al Gobierno a recurrir a la Corte Suprema. Aun así, los organizadores insisten en mantener el reclamo político por su cumplimiento y en denunciar el deterioro presupuestario del sistema.

Cómo será la movilización en Córdoba

En Córdoba, la convocatoria tendrá un formato propio pero en sintonía con la protesta nacional. La Facultad de Ciencias Sociales de la UNC informó que la concentración será a las 15 en el Monumento de la Reforma, en Ciudad Universitaria; la movilización comenzará a las 15.30 y el acto está previsto para las 17.30 en Bulevar San Juan y Vélez Sarsfield, ya en el centro de la ciudad.

La convocatoria cordobesa incluye a la Universidad Nacional de Córdoba, la UTN Facultad Regional Córdoba, la Universidad Provincial de Córdoba, el gremio docente ADIUC, la Gremial San Martín AGTUNC y la Federación Universitaria de Córdoba. Desde distintas unidades académicas de la UNC se repitió en estos días la invitación a sumarse “por la educación pública, la universidad y la ciencia nacional”, con actividades previas de visibilización y organización.

Los respaldos que sumó la marcha

La protesta no llegará sólo con apoyo universitario. En la antesala de la movilización, la CGT confirmó su adhesión y convocó a acompañar la jornada, con el argumento de que “un país sin educación pública es un país sin desarrollo”. A la vez, el CIN difundió respaldos internacionales a la marcha desde organizaciones como AUGM, UDUALC, ASCUN, OBREAL, INILAT y la OUI, en otra señal de ampliación del frente de apoyo.

También se sumaron figuras del mundo cultural. En las últimas horas se multiplicaron convocatorias públicas de artistas y referentes como Paco Amoroso, Griselda Siciliani, Joaquín Levinton, Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Celeste Cid y Teresa Parodi, entre otros, todos en respaldo al reclamo por el financiamiento universitario y en defensa de la educación pública.

Con ese cuadro, la marcha del 12 de mayo se prepara para ser una nueva demostración de volumen político y social en defensa del sistema universitario. La apuesta de sus organizadores será volver a mostrar en la calle una alianza amplia entre autoridades, gremios, estudiantes, ciencia, cultura y centrales sindicales, en un conflicto que ya excede el plano presupuestario y se convirtió en uno de los focos más persistentes de oposición al Gobierno nacional.