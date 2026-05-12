La universidad vuelve a la calle y se anticipa una fuerte marcha en Córdoba: “Cumplan la ley”

La cuarta Marcha Federal Universitaria se realizará este martes en distintos puntos del país con eje en la aplicación de la Ley 27.795, la recomposición salarial y el presupuesto para sostener el sistema público. En Córdoba, la movilización partirá desde Ciudad Universitaria hacia el centro, mientras el gobernador Martín Llaryora se pronunció en defensa de la educación pública y cuestionó el desfinanciamiento de las universidades nacionales.

La universidad pública volverá a ocupar este martes el centro de la escena con una nueva jornada nacional de protesta. La cuarta Marcha Federal Universitaria se replicará en distintas ciudades del país y buscará reinstalar un reclamo que atraviesa a docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades: la plena aplicación de la Ley 27.795 de financiamiento universitario, la recomposición de los salarios y una respuesta frente al deterioro presupuestario que golpea al sistema.

La norma, aprobada por el Congreso en 2025 y luego ratificada tras el veto presidencial, sigue sin ejecutarse de manera efectiva. En ese marco, el conflicto se fue profundizando al ritmo de la pérdida salarial, la caída real de las partidas y la presión cada vez mayor sobre el funcionamiento cotidiano de las universidades, los hospitales universitarios y el sistema científico.

La movilización central se realizará en Plaza de Mayo, pero la protesta tendrá fuerte expresión federal. En Córdoba, la convocatoria comenzará a las 15 en el Monumento de la Reforma, en Ciudad Universitaria. Desde allí, las columnas partirán a las 15.30 por Hipólito Yrigoyen y avanzarán hacia el centro, con cierre previsto a las 17.30 en la esquina de Bulevar San Juan y Vélez Sarsfield.

La marcha local reunirá a la Universidad Nacional de Córdoba, la UTN Facultad Regional Córdoba, la Universidad Provincial de Córdoba, el gremio ADIUC, la Gremial San Martín AGTUNC y la Federación Universitaria de Córdoba, entre otros sectores.

Llaryora se sumó a la defensa de la universidad pública

En la antesala de la movilización, el gobernador Martín Llaryora se expresó a favor de la educación pública y apuntó contra el desfinanciamiento de las universidades nacionales. Lo hizo este lunes durante un acto en San Francisco, donde reivindicó el papel de la educación como herramienta de igualdad y movilidad social.

“Argentina se hizo grande con educación pública”, sostuvo el mandatario, y remarcó que el acceso a la formación garantiza oportunidades más allá del origen social o económico.

En ese mismo sentido, insistió en que la educación pública es uno de los principales factores de integración. “La educación pública da oportunidades. Cuando todos nos sentamos en una escuela pública no importa el apellido, el barrio o el código postal: todos somos iguales”, afirmó.

Luego profundizó el planteo con una advertencia sobre el escenario actual: “Si desaparece la educación pública, volvemos a mirar el linaje, la situación económica o el lugar de origen de cada uno. Defender la educación pública es defender el progreso de una sociedad”.

Además, ratificó que Córdoba seguirá sosteniendo inversiones en materia educativa pese al contexto económico nacional y dejó una definición política en línea con la convocatoria universitaria: “Le decimos sí a la defensa de la universidad pública y a la posibilidad de que puedan estudiar los hijos de los trabajadores”.

Un conflicto que se prolonga

La marcha de este martes se suma a una secuencia de protestas que tuvo dos grandes movilizaciones en 2024 y otra en septiembre de 2025. Lejos de cerrarse, el conflicto siguió escalando por la combinación de salarios deteriorados, fondos insuficientes y un escenario de incertidumbre sobre el futuro del sistema universitario.

En Córdoba, el rector de la UNC, Jhon Boretto, advirtió que el ajuste sobre la universidad y el sistema científico provocó una pérdida del 45% en las remesas presupuestarias en 26 meses, con un impacto especialmente fuerte en los salarios docentes y nodocentes.

Con ese telón de fondo, la consigna que vuelve a ordenar la protesta es directa: “Cumplan la ley”. Y detrás de esa frase se condensa un reclamo más amplio: que la universidad pública siga siendo una herramienta real de formación, inclusión y ascenso social.