Un guardaparque fue atacado en Cosquín mientras intervenía ante motos enduro en un área protegida

El municipio expresó su rechazo al ataque sufrido por Tomás Prebendé mientras intervenía ante una actividad prohibida en el área protegida. El trabajador resultó con múltiples traumatismos y la fractura de un brazo.

La Municipalidad de Cosquín manifestó su repudio ante la agresión sufrida por el guardaparque Tomás Prebendé en la Reserva Natural Cultural Río Yuspe – Cosquín, mientras cumplía tareas de control y protección del área.

Según se informó, el hecho ocurrió cuando el agente intervino frente al accionar de conductores de motos enduro en un sector donde esa práctica se encuentra expresamente prohibida. En ese contexto, fue golpeado y embestido de manera deliberada.

Como consecuencia del ataque, Prebendé sufrió traumatismos múltiples y la fractura de un brazo.

Desde el municipio recordaron que los y las guardaparques cumplen funciones como inspectores ambientales y tienen la responsabilidad y la autoridad de hacer cumplir las normas vigentes en las áreas protegidas.

La Municipalidad señaló además que acompañó al trabajador desde el primer momento y que ya se iniciaron las acciones legales correspondientes contra los responsables del hecho.

En ese marco, el gobierno local indicó que seguirá de cerca el avance de la causa y ratificó su compromiso con la protección del patrimonio natural del distrito y con la seguridad de quienes trabajan para preservarlo.