Villa Carlos Paz: organizan charlas en centros vecinales sobre historia y presente de los pueblos originarios

La propuesta se desarrollará en distintos barrios de Villa Carlos Paz y busca generar espacios de encuentro para informarse, compartir y reflexionar sobre los pueblos originarios en la Argentina. Las actividades estarán a cargo de Ramón Moyano y serán abiertas a la comunidad.

Vecinos de Villa Carlos Paz podrán participar en las próximas semanas de una serie de charlas abiertas en centros vecinales, pensadas como espacios de diálogo y reflexión sobre los pueblos originarios en la Argentina.

La propuesta de la municipalidad de Villa Carlos Paz invita a conversar no solo sobre quiénes habitaban estas tierras antes de la conformación del Estado argentino, sino también sobre quiénes siguen formando parte de la sociedad actual, en una mirada que busca vincular historia y presente.

Según se informó, el objetivo es generar encuentros para informarse, compartir experiencias y reflexionar colectivamente sobre una temática que atraviesa la identidad, la memoria y la construcción social del país.

Las charlas estarán a cargo de Ramón Moyano y se desarrollarán en distintos barrios de la ciudad, de acuerdo con el siguiente cronograma:

El primer encuentro será en Villa Domínguez, el martes 19 de mayo, de 15:30 a 16:30. Luego continuará en Los Manantiales, el 29 de mayo, de 16 a 17.

Más adelante, la actividad llegará a Sol y Río, el martes 16 de junio, de 15:30 a 16:30, y cerrará en Cu-Cú, el jueves 2 de julio, de 18:30 a 19:30.

La invitación está abierta a todos los vecinos que quieran sumarse a una propuesta de intercambio comunitario sobre un tema central para comprender la historia argentina y sus continuidades en el presente.