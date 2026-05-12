Tala Huasi: la comuna convocó a Asamblea General Ordinaria para el 26 de mayo

La reunión fue convocada para las 8.30 en la Sede Comunal y tendrá como eje el tratamiento del informe anual de la Comisión Comunal correspondiente al ejercicio 2025. En caso de no reunir quórum, habrá una segunda convocatoria el 28 de mayo a la misma hora.

La Comuna de Tala Huasi convocó a la Asamblea General Ordinaria para el próximo 26 de mayo a las 8.30 en la Sede Comunal, de acuerdo con la Resolución N° 196/2026.

Según se informó, en caso de no alcanzarse el quórum necesario en esa primera convocatoria, la asamblea volverá a realizarse de manera supletoria el 28 de mayo, también a las 8.30.

De acuerdo con la resolución difundida por la comuna, el tema a tratar será el informe anual de la Comisión Comunal del ejercicio 2025, que comprende la memoria y balance del ejercicio anterior.

La convocatoria lleva las firmas del presidente comunal Marcelo Mainardi, la tesorera Marta Marinucci y el secretario Carlos Mazzuferi.

En los considerandos de la resolución se cita la Ley Orgánica Municipal N° 8102, que establece que la asamblea ordinaria debe celebrarse anualmente dentro del primer semestre siguiente al cierre del ejercicio financiero, y que las resoluciones se adoptarán por simple mayoría de votos de los asambleístas presentes.