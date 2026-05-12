San Antonio de Arredondo difundió las especialidades y horarios de atención en los CAPS Central y Solares

La Municipalidad informó la oferta médica disponible en los dos Centros de Atención Primaria de la Salud de la localidad, con detalle de especialidades, días de atención y vías para solicitar turnos.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo dio a conocer el detalle de especialidades médicas disponibles en los Centros de Atención Primaria de la Salud Central y Solares, con el objetivo de acercar a vecinos y vecinas la información necesaria para consultas, controles y seguimiento de la salud.

Según se informó, el CAPS Central funciona en Avenida Cura Brochero 2305. Los turnos pueden solicitarse a los teléfonos (3541) 496138 y 546324 por WhatsApp, de lunes a viernes de 7 a 20.

En este centro se brinda atención en medicina general con la Dra. Bazán, los lunes de 14 a 19; pediatría con el Dr. Álvarez, los lunes, miércoles y jueves de 8 a 13 y los martes de 14 a 19; y cardiología con el Dr. Ferpozzi, los lunes de 12.30 a 17.30 y los miércoles y jueves de 9.30 a 14.30.

También se atiende en odontología con la Dra. Ferpozzi, los martes y jueves de 10 a 16, y con el Dr. Cavaglia, los lunes de 9 a 16 y los miércoles y viernes de 9 a 14. En oftalmología, el Dr. Almada atiende los martes de 7.30 a 11.30 y los viernes de 9.30 a 12.30, mientras que la especialidad de ginecología está a cargo del Dr. Silvestre, los martes de 8 a 12.

La grilla del CAPS Central se completa con psicología: Lic. Berton, los martes y jueves de 13 a 19 y los miércoles de 8 a 20; Lic. Palacios, los martes de 8 a 13 y los lunes, miércoles y viernes de 15 a 19; y Lic. Pérez, los lunes de 9 a 13 y de 13.30 a 17.30, y los viernes de 9 a 14, incluyendo además atención vinculada a carnet de conducir.

Además, el centro cuenta con bioquímica a cargo de la Lic. Heredia, los miércoles de 7 a 8; farmacia, de lunes a viernes de 7 a 19; vacunatorio, de lunes a viernes de 8 a 12.30; y radiología con la Lic. Brizuela, los lunes a viernes de 9 a 12, y la Lic. Navarro, los lunes a viernes de 15 a 19.

Por su parte, el CAPS Solares está ubicado en Teniente Valko 415 y los turnos pueden solicitarse a los teléfonos (03541) 496030 y 5546388.

En ese centro se presta atención en clínica médica con la Dra. Tosi, los miércoles de 7.30 a 12.30. En medicina general, atiende la Dra. Minuete los lunes y martes de 9 a 17, y el Dr. Santos los miércoles de 12 a 19 y los jueves de 8 a 17.

La oferta en CAPS Solares incluye además ginecología con el Dr. Silvestre, los martes de 12.30 a 16; odontología con la Dra. Ferpozzi, los miércoles de 10 a 16; pediatría con el Dr. Vargas, los viernes de 9 a 15; nutrición con la Lic. Robledo, los miércoles de 15 a 18; y psicología con la Lic. Pérez, los viernes de 15 a 19.

Desde el municipio señalaron que ambos centros continúan trabajando para acercar una atención médica de calidad a la comunidad, poniendo a disposición especialidades y horarios para facilitar el acceso a controles, consultas y seguimiento de la salud.