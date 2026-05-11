Proyecto de falsas denuncias por violencia de género: denuncian a Losada y advierten que podría desalentar a víctimas

Referentes de derechos humanos, juristas y profesionales de la salud presentaron una denuncia penal contra la senadora radical por la iniciativa que endurece penas por falsas denuncias y falso testimonio en causas de violencia de género, abuso sexual y niñez. El proyecto ya obtuvo dictamen en comisión y abrió un fuerte debate político, judicial y feminista.

La senadora nacional Carolina Losada fue denunciada penalmente por su proyecto de ley sobre falsas denuncias y falso testimonio en causas vinculadas a violencia de género, abuso sexual y situaciones que involucran a niñas, niños y adolescentes. La presentación fue impulsada por un grupo de referentes de derechos humanos, juristas y profesionales de la salud, y también alcanza al senador Juan Carlos Pagotto y al exministro Mariano Cúneo Libarona.

La denuncia está encabezada por el exjuez federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel y la socióloga Dora Barrancos, junto a una amplia lista de firmantes. Los denunciantes acusan a Losada de impulsar una campaña para instalar la idea de una proliferación de falsas denuncias y de promover un “plan de coacción e intimidación” contra profesionales que acompañan a víctimas de abusos sexuales y violencia intrafamiliar.

Según la presentación, los presuntos delitos denunciados incluyen coacciones, encubrimiento agravado, apología del crimen, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Los firmantes sostienen que la iniciativa legislativa y las actividades realizadas alrededor de ese tema podrían tener un efecto disciplinador sobre víctimas, madres protectoras, equipos técnicos y profesionales de la salud mental.

El proyecto de Losada, registrado en el Senado bajo el expediente S-228/25, propone modificar el Código Penal en materia de falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento. La iniciativa busca elevar las penas a entre 3 y 6 años de prisión cuando las falsas denuncias involucren hechos vinculados a violencia de género, abuso sexual o menores de edad.

La propuesta ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. Durante ese debate, Losada defendió el proyecto y sostuvo que es una iniciativa que viene trabajando desde 2022. También afirmó que las falsas denuncias “llenan de causas los tribunales” y utilizan recursos del Estado que, según planteó, deberían destinarse a las verdaderas víctimas.

Pero la discusión dejó advertencias incluso dentro del propio debate parlamentario. El senador Daniel Bensusán cuestionó la redacción de la iniciativa y advirtió que podría generar miedo a denunciar. Además, remarcó una diferencia central para las organizaciones que rechazan el proyecto: una denuncia falsa no es lo mismo que una causa sin pruebas suficientes.

En paralelo, un relevamiento citado por Chequeado a partir de datos del Observatorio de Género de los Ministerios Públicos muestra que las falsas denuncias representan apenas el 0,09% de más de 8,2 millones de causas analizadas entre 2023 y 2025. El mismo informe señala que el problema principal en violencia de género sigue siendo el subregistro: el 77% de las mujeres que sufrió violencia de pareja no realizó denuncia.

La polémica también llegó al plano internacional. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU recomendó a la Argentina retirar la propuesta de modificación del Código Penal vinculada a falsas denuncias en casos de violencia de género, al advertir que una reforma de este tipo no debería crear obstáculos para denunciar ni desalentar a las víctimas a buscar protección.

Con la denuncia penal ya presentada y el dictamen legislativo vigente, el caso abrió un nuevo frente de tensión alrededor del proyecto de Losada. Para sus impulsores, la reforma busca castigar denuncias falsas que generan daños personales y judiciales. Para quienes la rechazan, en cambio, el riesgo es que termine desalentando denuncias reales en delitos que suelen tener enormes dificultades probatorias y altos niveles de silencio.