Atrapan a un adolescente acusado de robarle a una chofer de aplicación en Villa Carlos Paz

Un menor de 16 años fue trasladado por la policía en barrio Villa Domínguez, acusado de sustraerle un celular y $5.000 a una conductora de aplicación durante un viaje.

Este martes, alrededor de la 01:40, personal policial intervino en la intersección de Urquiza y Descote s/n, en barrio Villa Domínguez de Villa Carlos Paz, tras la denuncia de una mujer mayor de edad que se desempeña como chofer de una aplicación de transporte.

Según relató la damnificada, durante un viaje un pasajero le sustrajo un teléfono celular y $5.000 en efectivo, para luego darse a la fuga.

Con las características aportadas, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo en la zona y, durante el rastrillaje, controlaron a un adolescente de 16 años que coincidía con la descripción brindada.

El menor fue trasladado a la Alcaldía local y quedó a disposición de la Justicia.