Belgrano hizo historia ante Argentinos y jugará la final del Apertura contra River

El Pirata empató 1-1 sobre la hora en La Paternal y luego se impuso 4-3 en los penales ante Argentinos Juniors, por las semifinales del Torneo Apertura. El equipo de Ricardo Zielinski llegó a una final histórica y definirá el título ante River en el Mario Alberto Kempes.

Belgrano consiguió una clasificación inolvidable este domingo en el estadio Diego Armando Maradona: igualó 1-1 con Argentinos Juniors en los 120 minutos y después ganó 4-3 en los penales para meterse en la final del Torneo Apertura. El Pirata quedó a un paso del título y tendrá una definición cargada de simbolismo en Córdoba, ante River.

El partido había arrancado cuesta arriba para el equipo cordobés. Facundo Jainikoski puso en ventaja a Argentinos Juniors a los 7 minutos del primer tiempo y el local sostuvo esa diferencia durante casi toda la tarde. Belgrano buscó, insistió y recién encontró el empate en el cierre, cuando Nicolás “Uvita” Fernández apareció a los 50 minutos del segundo tiempo para marcar el 1-1 y mandar la semifinal al alargue.

En el tiempo extra, Argentinos volvió a generar situaciones y exigió a Thiago Cardozo, pero Belgrano resistió y llevó la definición hasta los penales. Allí convirtieron Lucas Passerini, Nicolás Fernández, Emiliano Rigoni y Ramiro Hernándes para el Pirata, mientras que el Bicho falló tres ejecuciones y quedó eliminado.

La clasificación tuvo un peso histórico para Belgrano, que venía de eliminar a Talleres en el clásico cordobés y luego a Unión en Alberdi. Ahora, con otra muestra de carácter en una serie muy exigente, el equipo de Zielinski se ganó el derecho de disputar la final del campeonato.

La definición será ante River el domingo 24, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Argentinos Juniors, en cambio, quedó afuera después de haber estado a segundos de meterse en el partido por el título.